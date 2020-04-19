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Новая редакция Закона "О публичных закупках": как изменится система Prozorro

Новая редакция Закона "О публичных закупках": как изменится система Prozorro
14:26 Сегодня Телеграф UBR Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Вступила в силу новая редакция Закона "О публичных закупках".

Сегодня, 19 апреля, система Prozorro существенно обновилась. В силу вступила новая редакция Закона "О публичных закупках" (№114-IX). Изменения тендерного законодательства сделает госзакупки более эффективными и открытыми для бизнеса, сообщили на сайте Prozorro.

В систему госсзакупок внесли ряд изменений:

  • Порог для обязательного проведения закупок через Prozorro снизился с 200 тыс. до 50 тыс. грн.

Более 250 тыс. закупок в год с элементами аукциона открылись для участников. Для бизнеса это расширит рынок на 30 млрд грн.

  • После победы в тендере бизнес может исправить несущественные ошибки в предложении на протяжении 24 часов.

Теперь предприниматели не потеряют тендер из-за неточностей, а госструктуры – сохранят наиболее выгодное предложение и не переплатят.

  • Усилилась ответственность за грубые нарушения тендерного законодательства.

Если Госаудитслужба подтвердит необоснованное отклонение тендерного предложения, заказчик получит штраф 25-51 тыс. грн. Если же госструктура заключила договор без использования тендерных процедур, штраф в размере 34-85 тыс. грн оплатит директор ведомства. За несущественные нарушения штраф для заказчика уменьшили – с 11,7 тыс. до 1,7 тыс. грн.

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  • Заказчики могут защищаться от демпинга.

Благодаря механизму "аномально низкая цена" система выделяет предложения, которые ниже позиции конкурентов на 30-40%. В случае отказа участника обосновать цену, заказчик может отклонить предложение.

  • Усовершенствовался механизм обжалования тендерных процедур в АМКУ.

Если Антимонопольный комитет удовлетворит жалобу, предпринимателю вернут потраченные деньги. Теперь принимаются только оплаченные жалобы, которые невозможно отозвать. Фиксированная стоимость подачи жалобы составляла: 5 тыс. грн – для товаров и услуг, 15 тыс. грн – для работ. Теперь она зависит от ожидаемой стоимости закупки. Тарифы установят отдельным постановлением Кабмина.

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  • Работает быстрая альтернатива для небольших допороговых закупок – Prozorro Market.

Это онлайн-магазин с товарами для госзаказчиков, где можно обойтись без тендерных процедур. Prozorro Market можно использовать для закупок до 50 тыс. грн, а после выхода соответствующего постановления Кабмина – до 200 тыс. грн.

  • Началась постепенная трансформация процесса закупок – от тендерных комитетов к уполномоченным лицам.

На смену коллективному принятию решений придет персональное, а проведение закупок с дополнительной нагрузки станет оплачиваемой работой.

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Закон, ProZorro, Публичные закупки.
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