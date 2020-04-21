Система оплаты труда госслужащих: В Кабмине ознакомили с Концептом реформы

Новости Бизнеса:В Украине Кабмин рассматривают новый концепт реформирования системы оплаты труда госслужащих.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявляет, что концепт реформирования системы оплаты труда государственных служащих предусматривает, что оклад составит 70-80% заработной платы, а вариативная часть - 20-30%.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы на прошлой неделе проводили онлайн-совещание по поводу реформирования (системы оплаты труда госслужащих – ред.). Что предполагается: мы хотим, чтобы около 70%, максимум 80% средств, которые госслужащий де-факто получал на руки, это было тело его должностного оклада, а вариативная часть в пределах 20-30%, чтобы она покрывалась различными KPI", - сказал Немчинов

По его словам, на данный момент в Национальном агентстве государственной службы разработан концепт, который предусматривает первый пилот в текущем году, секретариат Кабмина, три пилотных министерства и, возможно, НАГС со следующего года, а дальше постепенный переход к 2024 году к полному реформированию системы оплаты труда.

"Самая большая проблема при формировании заработных плат госслужащих - это центральные органы исполнительной власти со специальным статусом, каждый из них имеет отдельный закон. Я имею в виду НАПК, ГБР, Антикоррупционная прокуратура, различные суды. Потому что если взять то количество госслужащих, которая там работает и обеспечивает их деятельность, то это довольно большая часть в общем числе. И вы понимаете, как реагирует рядовой украинец на заработные платы в таких структурах. Это очень сложно, потому что легко популистски сказать, что мы сократим все, но реально надо понимать, что специалисты должны получать достойную зарплату", - добавил министр.

Немчинов подчеркнул, что в данном контексте вопрос премирования в небольшой части дохода госслужащего, а не 400% к окладу, является сквозным. "Потому что сейчас премия - это не премирование в классическом понимании, это фактически как данность к маленькому должностного оклада", - констатировал министр.

На уточняющий вопрос, как при большом окладе и маленькой премии не потерять мотивацию у госслужащих, Немчинов завил, что если правильно доработать оценку их деятельности, то мотивация не пострадает.

Немчинов также считает, что сокращение государственных служащих не должно быть самоцелью. "К чему привело прошлогоднее сокращение государственных служащих на 10%? Первый квартал 2020 года местные государственные администрации - без зарплат. Знаете почему? До конца года доработали, уволились работники, а им надо выплатить неполученную заработную плату за дни отпуска, одноразовое пособие и так далее. В результате, средств на содержание нет. Любое сокращение не должно быть самоцелью. Мы не должны это превращать в классическую теорию, что любое сокращение приводит к увеличению", - сказал он.

Министр подчеркнул, что "сейчас нет ощущения, что нужно немедленно сократить всех".