В Чернобыльской зоне Нацгвардия проводит антидиверсионную операцию

Новости Украины:В Чернобыльской зоне пресекли попытку нового поджога леса и потушили очаг возгорания.

Экипажи применения беспилотных авиационных комплексов (БАК) Национальной гвардии Украины днем и ночью проводят аэроразведку зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и прилегающей территории Киевской и Житомирской областей, сообщается на странице МВД Украины в Facebook.

"Основной целью экипажей беспилотных авиакомплексов является выявление новых очагов возгорания, распространения пожаров и поиск диверсионных групп, которые осуществляют поджоги. Также во время мониторинга нацгвардейцы проявляют и других правонарушителей вроде сталкеров и диггеров", - говорится в сообщении.

В МВД отмечают, что военнослужащие Нацгвардии тесно сотрудничают с подразделениями Национальной полиции и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщалось, спасатели 19 апреля пресекли попытку нового лесного поджога в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, после чего Национальная гвардия Украины начала антидиверсионную операцию.