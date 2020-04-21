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Пожары в Украине: что происходит в Чернобыльской зоне и в Житомирской области

Пожары в Украине: что происходит в Чернобыльской зоне и в Житомирской области
07:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:По состоянию на утро 21 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории пяти лесничеств.

Спасатели продолжают тушение пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств в зоне отчуждения и безусловного отселения по состоянию на 07:00 21 апреля, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 7 ч. 20 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Парышевского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 3 очагов (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и одного торфянике в очагах пройденных огнем", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС во вторник утром.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и ВСУ. Инженерной техникой создано 515 км минерализованных полос.

К тушению привлечены 1 тыс. 343 человека и 299 единиц техники, из них от ГСЧС 1 тыс. 201 человек личного состава и 248 единиц техники, в том числе 3 вертолета ГСЧС, которым 20 апреля осуществлены 189 сбросов - 378 т воды.

Спасатели продолжают ликвидацию лесных пожаров в Житомирской области, где по состоянию на 07.00 21 апреля продолжается тушение отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 ч. 20 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам Виступовицкого лесничества и Словечанского лесного хозяйства, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС во вторник утром.

К тушению привлечены 1077 человек и 157 единиц техники, из них от ГСЧС 176 человек личного состава и 41 единица техники.

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Как сообщалось, по предварительным подсчетам, общая площадь убытков вследствие массовых пожаров на Житомирщине составляет около 2000 гектаров. Ориентировочная сумма убытков составляет 25 миллионов гривен.

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Пожары, Житомирская область, Радиация, ЧАЭС, ГСЧС, Чернобыльская зона, Пожары в Чернобыле.
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