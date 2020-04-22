УЗА предупреждает о критической ситуации с финансированием судоходства

Новости Бизнеса:В Украине УЗА предупредила о критической ситуации с финансированием судоходства на Днепре.

Украинская зерновая ассоциация предупредила руководство страны и правительства о критической ситуации с финансированием судоходной инфраструктуры, а именно шлюзов на Днепре, которая может привести к техногенной катастрофе.

Об этом сообщает пресс-служба УЗА.

"Лишение финансирования ГП "Укрводшлях" приведет к абсолютной неспособности обеспечить предприятием выполнение работ по капитальному ремонту и обслуживанию шлюзов. К примеру, сегодня до сих пор закрыт из-за необходимости проведения капитального ремонта Каневский шлюз, что ставит под угрозу открытие навигации на этом участке Днепра, и как следствие несет угрозы для всей речной отрсли . Последствия срыва ремонта Каневского шлюза могут быть катастрофические для экономики государства и имиджа надежного партнера, при этом бизнес будет вынужден нести значительные убытки ", - отмечается в сообщении.

В УЗА подчеркнули, что любая авария на шлюзах на Днепре грозит не только экологии, энергетической инфраструктуре и экономике всего государства, а жизни миллионов граждан Украины. Ведь это грозит неконтролируемому сбросу вод вниз по течению и разрушению каскада гидросооружений ниже шлюза, и как следствие, разрушение каскада ГЭС и затоплению огромных территорий.

"Сегодня река Днепр приобретает все больший вес как транспортная артерия для перевозки грузов, в качестве альтернативы к железной дороге и, особенно, автотранспорта. Речной транспорт может решить сразу несколько проблемных вопросов в логистике и транспортной отрасли Украины", - убеждены в ассоциации.

УЗА обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Кабинету министров Украины и секретарю СНБОУ с просьбой исправить ситуацию и срочно принять меры для возобновления финансирования ГП "Укрводшлях" и возобновления устойчивой работы предприятия, а также увеличения финансирования деятельности ГП "Укрводшлях" по государственной программе КПКВК 3101210 с целью недопущения нарушения работы речной инфраструктуры и гидротехнических сооружений судоходных шлюзов. В частности, в первую очередь необходимо как можно быстрее завершить ремонты шлюзов и обеспечить бесперебойную работу всех шлюзов во время навигационного периода, а также для обеспечения национальной безопасности государства - обеспечить их круглосуточную охрану.

Как известно, Постановлением КМУ "Об утверждении перечня объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства" от 04.03.2015 №83 Государственное предприятие "Укрводшлях" определено как стратегическое предприятие для экономики и безопасности государства.

Однако, принятый Верховной Радой Украины закон №3279-д "О внесении изменений в Государственный бюджет Украины", который вступил в силу после подписания Президентом Украины, оставил без финансирования предприятие ГП "Укрводшлях", обслуживающий и обеспечивающий работу шлюзов на каскаде ГЭС реки Днепр . Это в дополнение к тому, что предприятие ГП "Укрводшлях" хронически не дофинансовувалось в течение многих лет, что приводило к невозможности проведения капитальных ремонтов шлюзов и затягиванию открытия навигации на Днепре, и, соответственно, к невозможности перевозок зерна и других грузов по реке. Так, в 2019 году из необходимых и запланированных 124,3 млн. грн. ГП "Укрводшлях" было использовано только 22,7 млн. грн., Поскольку средства на это выделялись в конце года по остаточному принципу.