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Борьба с COVID-19: в Украине ввели госрегулирование цен на ряд продуктов и товаров

Борьба с COVID-19: в Украине ввели госрегулирование цен на ряд продуктов и товаров
14:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:В Украине власти ввели регулирование цен на ряд важных продуктов и товаров.

Кабинет министров Украины ввел государственное регулирование цен на ряд продовольственных товаров и товаров противоэпидемического назначения, необходимых для борьбы с распространением COVID-19.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.

Как сказано в тексте постановления, регулирование будет осуществляться путем декларирования изменения розничных цен на данные товары.

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В перечень социально значимых продтоваров, для которых ввели госрегулирование цен, вошли вода минеральная без газа, птица (тушка куриная), яйца куриные категории С1, хлеб ржано-пшеничный, молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), крупа гречневая, сахар-песок, пшеничная мука высшего сорта, масло сливочное жирностью 72,5%, макаронные изделия отечественного производства (вермишель из пшеничной муки высшего сорта).

Что касается товаров противоэпидемиологического назначения, то к ним Кабмин отнес ряд лекарственных средств, а именно Paracetamol, Azythromycin, Ampicillin, Amoxicillin, Ceftriaxone, Moxifloxacin, Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor. Кроме того, в перечень вошли антисептики и дезинфицирующие средства – хлоргексин; этанол; средство на спиртовой основе для протирания рук; хлорсодержащие и другие препараты для дезинфекции поверхностей; хлороксиленол; карманный спиртосодержащий антисептик для рук; дезинфицирующие средства для обработки рук и кожи, а также поверхностей; моющие-дезинфецирующие средства для стирки, инструментов и оборудования.

Кроме этого, в перечень включены двадцать наименований средств индивидуальной защиты, среди которых медицинские маски, рукавички, костюмы, защитные очки, респираторы FFP2 и FFP3, бахилы, фильтры для масок и так далее. 

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Декларация применяется в случае, если цены на указанные товары изменились на 15% и больше в течение месяца до начала действия принятого постановления, на 10-15% – за две недели до начала действия, на 5-10% – за три дня до начала действия инициативы правительства.

Кабмин принял постановление с условием доработки, чтобы расширить перечень лекарственных препаратов.

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Украина, Продукты, Кабмин.
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