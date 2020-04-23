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Шмыгаль: Во время карантина 70% работающих украинцев ходят на работу

Шмыгаль: Во время карантина 70% работающих украинцев ходят на работу
14:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что во время карантина 70% работающих украинцев ходят на работу.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечает, что в 70% работающих людей в Украине ходят на работу в период карантина, введенного для противодействия распространения коронавирусной болезни Covid-19, ссылаясь на данные социологических исследований.

"Если брать социологические исследования, то у нас 70% людей ходят на работу", - сказал Шмыгаль на брифинге по итогам заседания Регионального штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Закарпатской области.

В то же время он подчеркнул, что в таком случае должны быть выдержаны все необходимые меры предосторожности.

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Напомним, общее количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире по состоянию на утро четверга, 23 апреля, достигло почти 2,63 миллиона человек.

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Все по теме:

Работа, Карантин, Экономика Украины, Денис Шмыгаль, Covid-19.
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