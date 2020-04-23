Украинцы на карантине: все, что нужно знать о выплатах безработным

Новости Украины:Как получить оформить и получить пособие по безработице в условиях карантина.

Карантин в Украине снова продлили. Ожидают, что безработица в Украине достигнет почти 10%. Большинство безработных еще не обратились за помощью.

Какой размер пособия по безработице?

Во время карантина минимальный размер пособия увеличили до 1 тысячи гривен. Такое повышение будет действовать еще 30 дней после завершения карантина. После этого минимальная помощь вернется до 650 гривен. Всем, кто начал получать минимальную помощь до введения карантина, на этот период ее перечислят. Максимальное пособие по безработице - 8 408 гривен. В этом году ее планируют дважды просмотреть: 8 788 с 1 июля и 9 080 с 1 декабря.

"Мы ждем, когда Министерство юстиции зарегистрирует принятое решение правления Фонда на случай безработицы. Таким образом, те, кто получал в марте выплаты по 650 гривен, после 12 марта будут иметь на 350 гривен больше. То есть им сумму выплат пересчитают, увеличат и довиплатят",- отметил Виктор Билич, директор Киевского городского центра занятости.

Размер пособия зависит от:

- количества лет общего трудового стажа;

- размера страхового стажа за последний (один) год;

- количества лет до пенсии (больше или меньше двух);

- сумма среднедневной зарплаты за предыдущие 12 месяцев;

- причина увольнения (соглашение сторон, собственное желание, сокращение штата).

Заметим, что помощь могут получить и люди, которые не имеют стажа вообще.

Сколько времени выплачивают пособие?

Безработный может получать пособие не более 360 дней в течение 2 лет. Это стандартный срок. Однако есть исключения. Люди, которые выходят на пенсию в течение 2 следующих лет, могут получать помощь в течение 720 дней. Зато, если человек уволился с последнего места работы по собственному желанию, то может ожидать максимум 270 дней выплаты пособия. Молодежь, которая закончила учебное заведение и не нашла работу, может получать помощь 180 дней в течение 2 лет.

Кто может получить пособие по безработице?

Помощь по безработице могут получить украинцы, которые официально оформили свую безработицу. Об этом говорится в статье 43 Закона Украины "О занятости населения". Есть несколько категорий людей, которые могут стать на учет:

люди трудоспособного возраста, которые остались без работы и, как следствие, без заработка, но готовы и могут заниматься трудовой деятельностью;

лица младше 16, которые работали и были уволены в связи с изменениями в организации производства и труда, в частности прекращением или перепрофилированием предприятий, учреждений и организаций, сокращением численности (штата) работников;

находятся в трудоспособном возрасте, но имеют инвалидность;

те, кто в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в службе занятости, имеют страховой стаж менее 6 месяцев или уволены с последнего места работы по негативным причинам (например, за прогул);

молодежь, которая закончила или прекратила обучение в среднем и высшем учебном заведении, уволилась со срочной военной службы и которая нуждается в содействии в трудоустройстве на первое рабочее место;

внутренне перемещенные лица, которые документально не могут подтвердить периоды своей занятости.

Три последние категории получают минимальную помощь. Именно для них повысили размер выплат до тысячи гривен. Зато для первых трех категорий помощь составляет от 1 680 до 8 408 гривен.

Можно ли уволить во время карантина?

Карантин не является основанием для увольнения. Поэтому работодатель не может вас принудительно уволить или заставить уйти по собственному желанию. В таком случае работодателю грозит уголовная ответственность согласно ст. 172 УК (грубое нарушение законодательства о труде). Это штраф или исправительные работы.

Как оформить безработицу онлайн?

Обычно нужно было обратиться в Центр занятости населения лично. Но из-за карантина все перевели в онлайн-режим. Эта процедура довольно легкая и быстрая. Чтобы встать на учет нужно:

Выбрать центр занятости, в котором будете на учете (районный, городской или областной). Выбирайте вблизи вашего места жительства, потому что после карантина придется его посещать.

Подготовьте два заявления: о постановке на учет и назначения/восстановления выплаты по безработице. Образцы можно скачать здесь.

Необходимые отсканированные документы нужно отправить вместе с фото на электронную почту Центра занятости (в теме письма укажите: "Онлайн регистрация и ваш ФИО")

Ожидайте подтверждения. Вам могут отправить электронное письмо или позвонить. Начисление пособия начнется с первого дня, как вас оформят.

Какие документы нужны?

Чтобы стать на учет, нужно предоставить соответствующие документы:

заявление;

паспорт гражданина Украины;

учетная карточка налогоплательщика (идентификационный код);

трудовая книжка или гражданско-правовой договор;

документ об образовании (диплом, свидетельство, сертификат и т. д.);

военный билет с указанием даты постановки на учет (в случае необходимости);

справка с последнего места работы о размере заработной платы (нужно, если страховой стаж за последние 12 месяцев составляет не меньше полгода).

Это обязательный перечень. Кроме этого людей с инвалидностью, переселенцев и других могут просить о предоставлении дополнительных справок.

Нужно ли посещать центр занятости?

Вообще нужно, ведь вы становитесь на учет не для того, чтобы лишь получать финансовую помощь, но и помощь в поиске новой работы. Ходить в Центр занятости нужно каждые 30 дней. Там вам ищут работу согласно вашего образования, навыков и опыта. Если такую не нашли в течение 6 месяцев, то предлагают пройти переобучение на профессию, которая более востребована на рынке. Если вы дважды откажетесь от работы, которую предлагает вам Центр, то вас лишат пособия и статуса безработного.

Важно, что во время карантина не нужно лично посещать Центр занятости. После его окончания нужно ходить на назначенные встречи ежемесячно. Пропускать можно только по уважительным причинам.

Как начисляют пособие?

Чтобы получать материальную помощь недостаточно просто стать на учет. Нужно подать еще одно заявление – О назначении/возобновлении выплаты пособия по безработице. Вы его отправляете с пакетом документов при регистрации. Пособие назначается с 8 дня регистрации в Центре занятости. При этом для безработных, уволившихся по собственному желанию или за нарушение трудового кодекса, начисления осуществляют лишь с 91 дня регистрации.

Во время карантина действуют особые правила начисления денег. Пособие выплачивается с первого дня после того, как безработный дистанционно встал на учет в бирже труда.

Многие компании вынуждены сокращать зарплаты своим работникам или переводят их на частичную занятость из-за карантина. Если соответствующее учреждение или предприятие были официально застрахованы в Фонде государственного страхования на случай безработицы, то их наемные работники могут рассчитывать на помощь.

Кабмин принял решение:

в случае вынужденного сокращения из-за карантина помощь оказывается территориальными органами Центра занятости;

в других случаях работодателем (кроме лиц, работающих по совместительству);

сумма предоставляется на срок сокращения деятельности плюс 30 дней после завершения карантина;

работодатель может обратиться за получением средств для выплат в случае уплаты единого взноса в течение 6 месяцев, предшествующих дате сокращения деятельности;

работодатель может расторгать трудовой договор с работником, которому выплачивалось пособие в течение периода, равного периоду выплаты.

Сколько людей потеряли работу?

Сейчас в Украине официально зарегистрировано более 400 тысяч безработных, однако на самом деле эта цифра намного больше. Ежедневно добавляется 6 тысяч безработных. Об этом сообщили в Госслужбе занятости агентству Интерфакс-Украина.

"На сегодня у нас официально зарегистрировано более 400 тысяч безработных. Однако расчетно мы выводим более 2 миллионов человек, которые либо потеряли работу, либо находятся во временных вынужденных отпусках, либо это так называемая скрытая безработица",- отметил Шмигаль.

Уровень безработицы достиг показателя, самого высокого за последние 15 лет. Прогнозируют, что в 2020 году уровень безработицы составит 9,4%. В то же время новых вакансий почти нет. Это связано с негативными прогнозами относительно будущего развития экономики. Прежде всего работу потеряли те, кто неформально работал в сферах, деятельность которых временно приостановили на время карантина.

Где найти работу на карантине?

Денис Шмыгаль сказал, что правительство работает над созданием 500 тысяч рабочих мест. Он отметил, что в Кабмине есть идеи относительно вакансий, которые украинцы могут получить в период карантина. Зарплата будет колебаться в пределах 6-8 тысяч гривен. Говорится о работе в социальной, коммунальной и бюджетной сферах.

Премьер пояснил, что это будет простая работа, на которую человек сможет легко устроиться, а на следующий день уже работать.

"Ну, например, класть брусчатку или озеленителем и тому подобное. Во-первых, мы таким образом приберемся в наших городах, районах и в целом в Украине с помощью такого количества и качества рабочих мест. Во-вторых, как я уже говорил, мы дадим возможность людям уже сейчас зарабатывать минимальные средства. Идея такая",– заявил глава правительства.

Какие профессии во время карантина наиболее востребованы на рынке труда:

в сфере сельского и лесного хозяйства;

в сфере торговли и предоставления услуг, которые пока не являются запрещенными;

в сфере логистики;

в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи;

в сфере обеспечении правопорядка.

Как сообщалось, согласно обновленному макропрогнозу, Кабмин ожидает, что уровень безработицы составит 9,4%, а инфляции - 11,6%.