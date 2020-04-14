Безработица в Украине: неутешительный прогноз НБУ

Новости Украины:Нацбанк готовит новый макропрогноз, предварительные данные - неудовлетворительные.

Уровень безработицы в этом году вырастет и, возможно, будет измеряться двузначными цифрами, считает заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.

"Безработица вырастет в этом году и будет, скорее всего, измеряться двузначными цифрами", - сказал Сологуб во время видеоконференции Киевской школы экономики во вторник.

Он отметил, что НБУ готовит новый макропрогноз, в котором информация об уровнях безработицы и инфляции на этот год будет уточнена.

"Несмотря на падение внутреннего спроса, которое будет значительно большим, мы все-таки видим, что инфляция может быть немного выше, чем было заложено в нашем предыдущем прогнозе", - сказал Сологуб.

По его словам, при условии ведения правильной экономической политики и открытия программы МВФ инфляция не выйдет из-под контроля.

Как сообщалось, согласно обновленному макропрогнозу, Кабмин ожидает, что уровень безработицы составит 9,4%, а инфляции - 11,6%.