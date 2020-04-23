Алкогольный вопрос: В ЕС прогнозируют значительное сокращение экспорта вина

Новости Бизнеса:В текущем году потребление вина значительно просядет в странах ЕС.

В 2020 году экспорт европейского вина в другие страны сократится на 14%.Также "просядет" и потребление вина в странах Европейского Союза.

Такой прогноз опубликовала Европейская комиссия, передает Le Figaro.

ЕК прогнозирует, что потребление вина в 27 государствах — членах Евросоюза сократится до 108 млн гектолитров, или до 24 литров на душу населения, в сезоне 2019/20 (с августа по июль).

А экспорт вина, ожидается, что сократится на 14%, по сравнению с 2019 годом. Из-за снижения спроса на основных рынках, таких как Китай, и введения дополнительных тарифов в США.

Как сообщалось, в Украине в последнее время выросли показатели импорта вина из-за границы. Параллельно, эксперты прогнозируют подорожание алкогольной продукции на нашем рынке.

Примечательно, что спрос на крепкий алкоголь в Украине тоже вырос - пока на 4-5%. И некоторые эксперты связывают такую тенденцию с длительным карантином.

По данным Drinkaware, например, алкоголем в условиях "домашнего заключения" люди по всему миру просто "снимают стресс".