Шмыгаль: Кабмин представит кредитную программу "Новые деньги"

Новости Бизнеса:Кабинет министров на следующей неделе представит новую программу льготных кредитов "Новые деньги".

Правительство на следующей неделе представит новую программу льготных кредитов "Новые деньги", сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Следующий этап - это программа "Новые деньги" для тех людей, которые вернулись из-за границы, кто хочет удержать рабочие места в действующем бизнесе. Это также будет программа льготных кредитов, как и говорил президент, со ставкой до 3%. Также - отсрочка уплаты "тела" кредита и, возможно, кредитных каникул по процентам", - сказал Шмыгаль на пресс-брифинге в Закарпатье.

Он уточнил, что правительство работает над этой программой совместно с банками и будет готово презентовать ее на следующей неделе.

Премьер также напомнил, что правительство переформатировало кредитную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" для малого и микробизнеса.

Напомним, Национальный банк Украины продолжил цикл смягчения монетарной политики и с 24 апреля снижает учетную ставку на 2 п.п. - до пятилетнего минимума в 8% годовых, при этом ставка снижается седьмой раз подряд – после снижения в марте и январе текущего и в декабре, октябре, сентябре, июле прошлого года.