Цена на нефть снова выросла

Новости Бизнеса:В США производители начали останавливать скважины и прекращать бурение новых, что может снизить добычу в стране примерно на 20%.

Мировые цены на нефть эталонных марок умеренно растут на новостях о снижении добычи сырья в США. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в пятницу, 24 апреля.

Так, июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $0,76 (3,56%) – до $22,09 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на $0,72 (4,36%) – до $17,22 за баррель.

Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $4,87 в пользу Brent.

Поддержку ценам оказывает новость о том, что в США производители начали останавливать скважины и прекращать бурение новых, что может снизить добычу в стране примерно на 20%, пишет Интерфакс. Так, аналитики IHS Markit Ltd. оценивают объем добычи, находящейся под угрозой остановки, в 1,75 млн баррелей в сутки.

Напомним, что сутки назад нефть дорожала после заявления президента США Дональда Трампа о том, что вооруженные силы страны будут открывать огонь по иранским военным катерам, идущим на опасное сближение с американскими кораблями. При этом еще позавчера нефть Brent стоила меньше $16 за баррель, а WTI– $10,71.