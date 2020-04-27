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Цены на нефть продолжают падать: причина

Цены на нефть продолжают падать: причина
13:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Нефть дешевеет 27 апреля из-за опасений инвесторов о наличии свободных хранилищ.

Цены на нефть снижаются в понедельник на опасениях инвесторов, что сохраняющийся избыток предложения приведет к исчерпанию мощностей для хранения сырья и вызовет новый обвал цен на фьючерсы.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость барреля июльской нефти Brent составила $23,87 (-3,79%). Баррель июньской нефти WTI торговался по $14,97 (-11,63%). Предыдущие торги завершились на уровне $24,81 и $16,94 соответственно.

Хранилища нефти в мире уже заполнены на 65%, сказал агентству Bloomberg аналитик Kayrros Энтони Халф. По его оценке, из-за перепроизводства еженедельно в хранилища поступает 50 млн баррелей нефти, и такими темпами все свободное пространство для ее хранения будет исчерпано в мире к июню.

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Объем нефти, которая находится на танкерах в море, вырос с 1 марта на 76% - до 153 млн баррелей, свидетельствуют данные аналитической фирмы Kpler. Это соответствует объему добычи нефти в мире за 1,5 дня.

Между тем Saudi Aramco начала сокращать добычу, с опережением выполняя договоренности о совместном снижении с 1 мая производства 23 странами ОПЕК+. О намерении досрочно начать выполнять соглашение, которое должно снизить нынешний дисбаланс между спросом и предложением на рынке, заявили Кувейт, Алжир, Нигерия.

Цена на нефть снова выросла

В США аналитики IHS Markit Ltd. оценивают объем добычи, находящейся под угрозой остановки из-за низких цен, в 1,75 млн баррелей в сутки.

Производство нефти в мире составляет около 100 млн баррелей в сутки, в то же время спрос на нее в условиях, когда 2/3 населения Земли находится в изоляции, может упасть до 70 млн.

На фоне стремительного сокращения производства количество действующих буровых установок в Соединенных Штатах снизилось до самого низкого уровня с июля 2016 г., а общее количество нефтяных и газовых буровых установок в Канаде упало до самого низкого уровня, по крайней мере, с 2000 г., свидетельствуют данные Baker Hughes.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 23,81 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 24,84 доллара за баррель, что на 3 цента выше уровня закрытия торгов ($24,81)

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Нефть, WTI, ОПЕК, Brent, Цены на нефть.
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