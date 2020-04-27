Поддержка малого бизнеса: В Украине стартовала социальная инициатива

Новости Бизнеса:В связи с карантином в Украине запустили социальную программу по поддержке малого и среднего бизнеса.

В Украине 27 апреля стартовала программа по поддержке малого и среднего бизнеса #DigitalDопомога, цель которой - предоставить бесплатную рекламу и маркетинговые услуги в онлайн небольшим предприятиям, которые страдают от кризиса и изоляции.

Программу организовали компании Inprime и MediaHub, сообщил управляющий партнер коммуникационной платформы MediaHub Роман Пересунько.

По его словам, принять участие в #DigitalDопомози могут предприниматели малого и среднего бизнеса на любом этапе своего развития, с любой области, кроме рекламы и маркетинга, насчитывающие до 25 человек в штате. Они могут претендовать на один из двух грантов - на сумму 100 тыс. и 50 тыс. гривень, которые предусматривают бесплатную рекламу в Google и маркетинговые услуги. Также #DigitalDопомога компенсирует 25% на рекламу в интернете для всех, кто подал заявки на грант, сумма компенсаций - до 850 тыс грн.

"Помочь небольшим брендам перебазироваться из оффлайна в онлайн и взять на себя часть их рекламных расходов - одна из целей проекта. Также мы хотим показать, что не только крупный бизнес или международные институты могут помогать. Каждый из нас может найти ресурс для поддержки друг друга, особенно сейчас, когда это так необходимо", - отметил Пересунько.

Как добавил основатель Inprime Андрей Камчаткин, в условиях карантина онлайн-реклама - жизненно необходима для выживания бизнеса.

"Карантин заставил всех сидеть дома и активно использовать интернет. Онлайн-реклама стала жизненно необходимой для выживания бизнеса. Потребление контента уже выросло в три раза в Украине, дешевеет трафик, конкуренты выбирают стратегию "пережидания" - все это вместе действительно создает новые возможности для бизнеса в онлайне", - подчеркнул Камчаткин.

Заявки на участие будут приниматься до 21 мая, а уже 1 июня - начало финансирования и реализации проекта.

Как сообщалось, MediaHub - коммуникационная платформа, объединившая украинские компании в сфере рекламы, маркетинга, PR и социологии,

Inprime - цифровое маркетинговое агентство, которое уже более 12 лет предоставляет свои услуги в США, Канаде, странах ЕС, Украине.