Преодоление COVID-19: Счетная палата систематизирует информацию о средствах

Новости Бизнеса:В Счетной палате систематизируют и визуализируют информацию об использовании бюджетных средств на борьбу с пандемией COVID-19.

Специалисты Счетной палаты систематизируют и визуализируют информацию об использовании бюджетных средств на борьбу с пандемией COVID-19, и каждый желающий может ознакомиться с ней в свободном доступе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

"Миллиарды гривень из государственного и местных бюджетов идут на борьбу с пандемией. Вопросы, связанные с COVID-19, будут предметом тщательного изучения со стороны Счетной. Но, чтобы не терять время, наши специалисты уже делают все, чтобы идентифицировать возможные риски, в том числе и неэффективного использования средств. Они визуализируют и систематизируют информацию, чтобы каждый мог посмотреть, как расходуются средства на борьбу с пандемией и из государственного, и из местных бюджетов", - написал Пацкан.

По его словам, отныне каждый день в свободном доступе можно увидеть общую сумму расходов на преодоление пандемии, общее количество операций, а также какие области больше всего закупают необходимые средства, и тому подобное.

Как сообщалось, 22 апреля правительство утвердило порядок направления средств Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями в размере 64,7 млрд грн, которые будут направлены на повышение выплат работникам, которые противостоят вирусу, закупку медицинского оборудования, социальную поддержку пенсионеров и тех, кто потерял работу.