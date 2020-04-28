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Работа для украинцев за рубежом: в Кабмине изучают предложения

Работа для украинцев за рубежом: в Кабмине изучают предложения
23:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Чартерные рейсы для выезда украинцев на работу за границу пока не стимулируются.

Кабинет министров Украины изучает поступающие предложения о привлечении украинцев на работу за границей, но относится к реализации этого с осторожностью, отмечает представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

"Согласно Конституции передвижение и пересечение границы для украинцев запретить прямо невозможно, но в правительстве сейчас очень осторожно относятся к таким предложениям других стран, в первую очередь с точки зрения безопасности и здоровья наших граждан", - сказал Мокан во вторник вечером в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос о том, будет ли Украина разрешать своим гражданам выезд за границу с предоставлением чартерных рейсов.

По его словам, около 8 тысяч украинцев находятся за границей в настоящий момент и хотят вернуться на родину, на что тратятся средства и организовываются спецрейсы, поэтому Украина не может "стимулировать массовый выезд украинцев за границу, даже если это касается стран, которые подали запросы".

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Вместе с тем, как подчеркнул представитель правительства в Раде, Кабмин анализирует поступающие предложения.

Он подчеркнул, что Кабмин будет принимать решения "в индивидуальном порядке".

"Пока что на данном этапе чартерные рейсы не стимулируются", - подытожил Мокан.

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Он напомнил, что предложения работы для украинцев поступали, в частности, от Финляндии, также Польша нуждается в рабочей силе из Украины.

Мокан отметил, что около 2,5 млн украинцев вернулись на родину в связи пандемией коронавируса, правительство разрабатывает механизм их трудоустройства.

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Кабмин, Заробитчане, Василий Мокан.
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