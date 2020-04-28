Последствия COVID-19: Правительство оценило потери туристической отрасли Украины 1,5 млрд

Новости Бизнеса:Кабмин Украины оценивает потери импорта и экспорта туристических услуг от пандемии коронавируса в полтора миллиарда.

Кабинет министров Украины оценивает потери импорта и экспорта туристических услуг от пандемии коронавируса в 1500000000 долларов. Об этом сообщает Кабмин.

"Паника пройдет, запреты на передвижение будут поэтапно сниматься, но у людей может остаться внутренний страх и заостренный инстинкт самосохранения. Туристы могут изменить свои привычки, что потребует изменения формата их обслуживания. Одним из главных поведенческих изменений станет социальная дистанция", - говорится в сообщении.

В правительстве отмечают, что в сложившейся ситуации, внутренний туризм имеет гораздо лучшие шансы на быстрое восстановление, чем выездной.

Если часть туристически ориентированных стран не откроет к осени свои границы, то украинцы сначала поедут по своей стране", - подчеркнули в Кабмине.

Стоит добавить, что Министерство культуры и информационной политики вместе с профильным комитетом ВР разработали законопроект №3377, которым предлагают:

1) освободить операции по предоставлению туристических услуг от уплаты: • налога на добавленную стоимость; • налога на прибыль и ЕСВ; • земельного налога и налога на нежилую недвижимость;

2) отменить туристический сбор до конца 2020 года;

3) ввести налоговые льготы на оплату аренды и землю государственной и коммунальной собственности.

Как ранее сообщалось, Раде рекомендуют принять законопроект по поддержке культуры, туризма и бизнеса во время карантина.