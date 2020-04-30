СБУ: За последние три года госбюджет Украины недополучил почти 30 млрд

Новости Бизнеса:За последние 3 года госбюджет недополучил почти 30 миллиардов гривен, в первую очередь, недопоступлениями по нацакцизу.

За последние три года государственный бюджет недополучил почти 30 миллиардов гривен, в первую очередь, недопоступлениями по национальному акцизу.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"На совещании (по проблемным вопросам табачного рынка Украины - ред.) было отмечено, что за последние 3 года (2017-2019 гг.) Государственный бюджет недополучил почти 30 млрд гривен. Это обусловлено в первую очередь недопоступлениями по национальному акцизу, розничным 5% акцизом и убытками от нелегальной торговли, которая увеличилась с 1% в 2016 до 7% в 2019 году", - говорится в сообщении.

Глава СБУ Иван Баканов призвал присутствующих прилагать еще больше усилий, чтобы "теневой рынок табака сдавал свои позиции". Служба безопасности со своей стороны будет продолжать системную работу в этом направлении.

"За последние месяцы СБУ провела ряд важных операций в различных регионах. В частности, в Днепропетровской области изъяла контрафактные сигареты - 6 миллионов пачек стоимостью более 100 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Также в Волынской области - изъято 500 тысяч пачек сигарет на 15 миллионов гривен. На Буковине заблокировали работу подпольного цеха, где обнаружили 7 тонн сырья, более 80 тысяч пачек сигарет, иностранные акцизные марки (стоимость продукции и оборудования - 6 миллионов гривен). На Закарпатье и в Черновицкой области задержали инспекторов пограничной службы, которые способствовали контрабанде. Также удачные операции прошли в Днепре и Полтаве.

"Уверяю - мы не собираемся на этом останавливаться. Но сегодня нам нужна совместная работа правоохранительных органов и других государственных институтов для активизации по всем направлениям", - добавил глава СБУ.

Сообщается, что присутствующие поддержали позицию главы СБУ. В ходе совещания участники обсудили, среди прочего, внедрение дополнительных мер по борьбе с недобросовестными контрагентами; недопущение налоговых потерь государственного бюджета; аналитические данные Минфина, ГНС и Минэкономики относительно рисков увеличения нелегальной торговли вследствие запланированного роста ставок акцизного налога.

Как собщалось, по данным ГНС, в феврале госбюджет получил на 27,6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.