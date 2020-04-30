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В Украине прогнозируют рост спроса на курятину

В Украине прогнозируют рост спроса на курятину
17:51 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:Из-за карантина в Украине вырастет спрос на доступные в цене продукты питания, в частности курятину.

На фоне карантина в Украине вырастет спрос на доступные в цене продукты питания, в частности курятину.

Об этом рассказал старший научный сотрудник отдела инвестиционного и материально-технического обеспечения Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Ярослав Навроцкий, передает пресс-служба института.

"В сложившейся ситуации наиболее перспективным выглядит сектор птицеводства, так как мясо курятины пока наиболее дешевое", - рассказал специалист.

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Вместе с тем, спрос на другие виды продукции животноводства - упадет. Речь идет о мясе крупного рогатого скота. Это - наиболее дорогой вид мясной продукции, который с начала года подорожал на 9,2% - до 157,22 грн за кг.

Кроме того, может упасть спрос на некоторые виды молочной продукции, в частности дорогие сыры.

Отрасль растениеводства будет развиваться неоднородно, считает эксперт.

"Наиболее вероятным будет повышение спроса на продукты борщевого набора: лук, морковь, картофель, свекла, а также яблоки, ведь они являются сравнительно дешевыми товарами длительного хранения", - рассказал Навроцкий.

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При этом, спрос на группы товаров непродолжительного хранения, такие как томаты, огурцы, ягоды и зелень, будет снижаться, прогнозирует эксперт.

В свою очередь спрос на различные виды зерна и крупы будет высоким, добавляет Навроцкий.

"Если с февраля 2019 года до февраля 2020 года среднемесячная цена гречки в торговых сетях выросла на 74,5% - с 17,30 грн/кг до 30,19 грн/кг, то только в течение марта-апреля этого года в результате ажиотажного спроса она выросла на 43,2% - до 43,22 грн/кг", - информирует он.

Спрос на тропические виды фруктов и овощей, орехи и органическую продукцию также снизится. Как на слишком ценные.

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"Эта тенденция будет усиливаться в ближайшие несколько месяцев. При этом сохранится спрос на чеснок, лук, имбирь и лимон, как виды продуктов, которые по мнению населения способны повышать иммунитет", - рассказал он.

Навроцкий прогнозирует, что в этом году производителям продуктов питания будет "не сладко". Из-за погодных условий, проблем с поставкой запасных частей к технике, минудобрений, посевного материала, средств защиты растений.

Однако из-за высокого уровня агрокультуры и трудолюбия фермеров кризиса в АПК не будет, считает он.

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Украина, Курятина, Продукция, Спрос.
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