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Поддержка бизнеса на карантине: Зеленский рассказал о дешевых кредитах

Поддержка бизнеса на карантине: Зеленский рассказал о дешевых кредитах
20:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Зеленский обещает бизнесу 30 миллиардов дешевых кредитов под 3-5%.

Государство будет выступать гарантом для малых предпринимателей, которые захотят взять кредит.

Об этом в видеообращении сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

"Я знаю, что карантин принес немало трудностей бизнесу и обычным гражданам. ...Хочу отметить первые шаги в направлении облегчения жизни. Прежде всего - это программы кредитов для малого и среднего бизнеса под 3-5%. Понимаем, что есть предприниматели, которые не работали во время карантина, а следовательно, не смогут показать банку доход. Несмотря на это, они получат необходимые деньги, потому что гарантом выступит государство. На эту программу планируется до 30 млрд гривень", - сказал Зеленский.

Он добавил, что дополнительно 6 млрд гривень направлены на увеличение материальной помощи по безработице, а также помощи работодателям, которые из-за коронавируса приостановили деятельность. "Они смогут получить от государства компенсацию для выплаты зарплат своим работникам", - сказал глава государства.

Зеленский о карантине: Мы делаем все, чтобы хоть немного облегчить вам жизнь

Также Президент напомнил, что вскоре стартует антикризисная программа социальной защиты семей.

Для ФЛП 1 и 2 группы плательщиков налогов будет денежная помощь для детей до 10 лет.

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Президент выразил уверенность, что бюджетный комитет Рады согласует эту программу и более 300 тыс. семей физических лиц-предпринимателей смогут получить эту помощь, которая будет составлять около 2 тыс. гривень и будет предоставляться в течение всего карантина и еще 1 месяц после его отмены.

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Все по теме:

Бизнес, Карантин, Владимир Зеленский, Дешевые кредиты, Covid-19.
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