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Криклий сообщил о необходимости 150 тысяч работников в инфраструктурные отрасли

Криклий сообщил о необходимости 150 тысяч работников в инфраструктурные отрасли
07:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Для обновления украинских дорог "Укравтодор" привлекает около 38 тысяч специалистов-дорожников.

Несмотря коронакризис инфраструктурные и смежные отрасли нуждаются в привлечении 150 тысяч новых специалистов.

Об этом заявил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий, сообщают в возглавляемом им ведомстве.

“Самая главная задача правительства, особенно в условиях коронакризиса, заключается в обеспечении людей необходимым количеством рабочих мест, достойной оплатой и безопасными условиями труда. Около 38 тысяч специалистов-дорожников привлекает Укравтодор для обновления украинских дорог. Это позволит создать еще около 120 тысяч рабочих мест в сопутствующих отраслях. Более 3000 вакансий открыты Укрпочтой. Мы прилагаем все усилия, чтобы у людей была работа в такое непростое время, повышаем безопасность труда и социальные гарантии для наших работников”, - отметил Криклий.

Таким образом, в рамках совместного проекта Офиса Президента, Кабмина и Укравтодора “Дороги и работа” будет привлечено около 38 тысяч дорожников – асфальтобетонщиков, машинистов, водителей, дорожных мастеров и других рабочих. Они будут обеспечены достойными заработными платами и социальными гарантиями.

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На сайте проекта (www.robota.ukravtodor.gov.ua) можно ознакомиться с перечнем открытых вакансий, которые упорядочены по трем критериям: профессия, компания, предлагающая работу, и регион. Сайт также содержит необходимую информацию о том, как без опыта работы можно стать дорожником. Для этого налажено сотрудничество с “Учебным центром подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров”.

Кроме этого, более 3000 вакансий предлагает Укрпочта. Наиболее востребованные - почтальоны, водители, сортировщики, начальники и операторы почтовых отделений, региональные менеджеры, аналитики. По этой ссылке - www.ukrposhta.ua/ua/kariera-v-ukrposhti - можно ознакомиться с перечнем открытых вакансий в различных регионах, а также узнать больше о процессе отбора в команду и заполнить анкету кандидата.

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Мининфраструктуры, Работа, Трудоустройство, Заробитчане, Владислав Криклий, кравтодор.
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