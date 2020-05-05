Скачать
Вторник, 05.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Профессиональный стандарт учителя: В МОН разработали новый проект
Профессиональный стандарт учителя: В МОН разработали новый проект
Ослабление карантина: Минздрав обнародовал правила посещения парков и парикмахерских
Карантин: Минздрав обнародовал правила посещения парков и магазинов
Уайт: Не вижу, как Усик может стать чемпионом
Уайт: Не вижу, как Усик может стать чемпионом
Наталка Карпа презентовала новую песню "Долею поцілована" (Видео)
Наталка Карпа презентовала новую песню "Долею поцілована" (Видео)

Минфин: за апрель в госбюджет поступил почти 91 млрд

Минфин: за апрель в госбюджет поступил почти 91 млрд
17:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НБУ

Новости Бизнеса:В Украинский бюджет за прошедший месяц поступило около 91 млрд гривен.

Из 90,9 млрд грн, поступивших в общий фонд государственного бюджета Украины в апреле, почти половина была перечислена Национальным банком как часть прибыли за прошлый год.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"По оперативным данным Государственной казначейской службы, в апреле 2020 года в общий фонд государственного бюджета поступило 90,9 млрд грн, из которых почти 43 млрд грн поступило от Нацбанка, который в соответствии с законом «О Национальном банке Украины» ежегодно, после утверждения его годовой финансовой отчетности внешним аудитом и утверждения ее Советом НБУ перечисляет в государственный бюджет часть своей прибыли", - говорится в сообщении.

Экспорт пшеницы: Минэкономики решит вопрос с ограничениями до июля

В министерстве отметили, что в целом месячная роспись доходов по общему фонду госбюджета выполнена на 84,3%, по итогам января-апреля 2020 года – на 86,1%.

При этом основными налогами, которые наполняли общий фонд государственного бюджета в апреле, были: налог на доходы физических лиц и военный сбор – 8,5 млрд грн; налог на добавленную стоимость – 7,7 млрд грн (сальдо), а также акцизный налог с произведенных в Украине товаров – 5,9 млрд гривень.

Кроме того, в общий фонд госбюджета поступило 19,6 млрд грн таможенных платежей.

Возмещение НДС в апреле составило 12 млрд гривень.

Майские пенсий: в Украине на выплаты уже направили 7,3 млрд

В Минфине отметили, что за январь-апрель 2020 года социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений.

При этом, по оперативным данным Государственной казначейской службы, расходы по общему фонду государственного бюджета за 4 месяца 2020 года составляли 308,9 млрд грн, или 87,5% от росписи отчетного периода.

По итогам четырех месяцев этого года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 23,5 млрд грн, в том числе по общему фонду – с дефицитом в 33 млрд грн, что соответствует показателям бюджета, добавили в министерстве.

Как сообщалось, Национальный банк 1 апреля 2020 года перечислил 42,72 млрд грн своей прибыли за прошлый год в Государственный бюджет Украины, в этом году было решено перечислить всю сумму сразу.

Финансирование финкомпаний: Нацбанк планирует расширить доступные источники

Таким образом Национальный банк помогает правительству в нелегком деле преодоления эпидемии коронавируса в Украине, заявили в регуляторе.

Кабинет министров 12 марта ввел в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Сейчас карантин в Украине продлен до 22 мая 2020 года, а с 11 мая состоится его постепенное смягчение.

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 5 мая в Украине подтверждено 12 697 случаев COVID-19, из них 366 в течение последних суток. Умерли 316 человек, 1 875 пациентов уже выздоровели.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Госбюджет, Минфин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившуюся маску и узнайте свое истинное лицо
02 Зеркальная дата 5.05: как загадать желание, чтобы оно исполнилось
03 Гигантские шершни из Азии попали в США: в штате Вашингтон обнаружены "пчелиные кладбища"
04 Полезные продукты для здоровья сердца и сосудов
05 Сюмбюль-ага уже не тот: как теперь выглядит главный евнух сериала "Великолепный век" (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
За неделю в Украине зафиксировали 10 атак на сайты ОП
За неделю в Украине зафиксировали 10 атак на сайты ОП
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 мая
Карта коронавируса в Украине и мире 5 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Эдвард Каллен возвращается: Стефани Майер готовит новую книгу из саги &quot;Сумерки&quot;
Эдвард Каллен возвращается: Стефани Майер готовит новую книгу из саги "Сумерки"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь