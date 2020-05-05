Минфин: за апрель в госбюджет поступил почти 91 млрд

Новости Бизнеса:В Украинский бюджет за прошедший месяц поступило около 91 млрд гривен.

Из 90,9 млрд грн, поступивших в общий фонд государственного бюджета Украины в апреле, почти половина была перечислена Национальным банком как часть прибыли за прошлый год.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"По оперативным данным Государственной казначейской службы, в апреле 2020 года в общий фонд государственного бюджета поступило 90,9 млрд грн, из которых почти 43 млрд грн поступило от Нацбанка, который в соответствии с законом «О Национальном банке Украины» ежегодно, после утверждения его годовой финансовой отчетности внешним аудитом и утверждения ее Советом НБУ перечисляет в государственный бюджет часть своей прибыли", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в целом месячная роспись доходов по общему фонду госбюджета выполнена на 84,3%, по итогам января-апреля 2020 года – на 86,1%.

При этом основными налогами, которые наполняли общий фонд государственного бюджета в апреле, были: налог на доходы физических лиц и военный сбор – 8,5 млрд грн; налог на добавленную стоимость – 7,7 млрд грн (сальдо), а также акцизный налог с произведенных в Украине товаров – 5,9 млрд гривень.

Кроме того, в общий фонд госбюджета поступило 19,6 млрд грн таможенных платежей.

Возмещение НДС в апреле составило 12 млрд гривень.

В Минфине отметили, что за январь-апрель 2020 года социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений.

При этом, по оперативным данным Государственной казначейской службы, расходы по общему фонду государственного бюджета за 4 месяца 2020 года составляли 308,9 млрд грн, или 87,5% от росписи отчетного периода.

По итогам четырех месяцев этого года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 23,5 млрд грн, в том числе по общему фонду – с дефицитом в 33 млрд грн, что соответствует показателям бюджета, добавили в министерстве.

Как сообщалось, Национальный банк 1 апреля 2020 года перечислил 42,72 млрд грн своей прибыли за прошлый год в Государственный бюджет Украины, в этом году было решено перечислить всю сумму сразу.

Таким образом Национальный банк помогает правительству в нелегком деле преодоления эпидемии коронавируса в Украине, заявили в регуляторе.

Кабинет министров 12 марта ввел в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Сейчас карантин в Украине продлен до 22 мая 2020 года, а с 11 мая состоится его постепенное смягчение.

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 5 мая в Украине подтверждено 12 697 случаев COVID-19, из них 366 в течение последних суток. Умерли 316 человек, 1 875 пациентов уже выздоровели.