В Украине аграрии завершили посев ранних яровых культур

Новости Бизнеса:Украинские агропроизводители уже завершили сев ранних яровых культур.

Агропроизводители завершили сев ранних яровых культур, посев поздних культур продолжается.

Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Facebook.

"В период 23.04 - 04.05 аграрии посеяли 3,5 млн га яровых зерновых, зернобобовых и технических культур. По состоянию на 4 мая завершен сев ранних яровых культур, вместе с тем продолжается посев поздних культур. Полевые работы проведены на площади 11,2 млн га , что составляет 72% к прогнозу посева (15,5 млн га) ", - говорится в сообщении.

По данным Минэкономразвития, посеяно:

Отмечается, что лидерами по темпам сева на этой неделе были агропроизводители Кировоградской (+450 тыс. га), Днепропетровской (+407,09 тыс. га), Полтавской (+321,75 тыс. га), Харьковской (+311 тыс. га) и Хмельницкой (+234 тыс. га) областей.

По обновленному прогнозу Минэкономики, согласно данным из регионов, посевная площадь основных культур увеличится на 600 тыс. га по сравнению с 2019 годом и составит 15,5 м лн га. В структуре посевов яровой группы по прогнозам увеличится доля кукурузы и подсолнечника, уменьшится - ячменя, сои и сахарной свеклы.

В то же время в министерстве сообщили, что, по данным Гидрометцентра, дожди в первых числах мая сняли стресс засухи во многих районах северо-западной половины страны. Однако Запорожская (кроме восточных районов), Николаевская (кроме северных), Херсонская, Одесская (за исключением некоторых центральных районов, где отмечались мощные ливни) остались почти сухими.

Значительно улучшилась ситуация с запасами влаги в Черкасской, Киевской, Житомирской, Черниговской, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, Ривненской, Винницкой областях, неравномерно - в Полтавской и Харьковской областях.