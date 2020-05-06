Министр экономики о работе бизнеса на карантине: Сейчас главное для всех - это восстановление

Новости Бизнеса:Минэкономики поддерживает продление моратория на проверки бизнеса.

Украинские предприниматели должны сосредоточиться на восстановлении и запуске работы почти заново, поэтому Минэкономики считает целесообразным продление моратория на проверки бизнеса.

Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко во время брифинга на тему: "Поддержка бизнеса в условиях карантина", - сообщает пресс-служба Министерства.

"Мы начинаем адаптивный подход к установлению карантинных ограничений. Их смягчение, а вместе с этим и начало восстановления предпринимательства, начинается 11 мая. В ответ на запрос бизнеса мы поддерживаем продление моратория на проверки. Сейчас главное для всех - это восстановление", - сказал министр.

Он добавил, что для поддержки бизнеса уже видоизменена программа "Доступные кредиты 5-7-9%". На финальном этапе - разработка второй программы, которая была анонсирована Президентом Украины и называется "Новые деньги"; ее запуск состоится в ближайшее время.

"Есть вопросы от бизнеса по ЕСВ. Минэкономики предоставит свои предложения правительству именно по этим отчислениям, да и вообще будет отстаивать уменьшение налоговой нагрузки во время кризиса и в период восстановления после него", - отметил Петрашко.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров 12 марта 2020 года ввел в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Приостановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугородное и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Постановлением от 29 апреля №313 Кабмин разрешил возобновить работу рынков при условии соблюдения противоэпидемических требований.

Продолжается адаптация программы поддержки бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%" к реалиям и запросам предпринимателей. Программа будет предусматривать компенсацию ставки по действующим кредитам до 0% при условии сохранения не менее 60% фонда оплаты труда и 80% численности персонала по сравнению с состоянием предприятия на 1 марта 2020 года. Это условие должно сохраняться в течение всего срока получения именно этой государственной поддержки.

Сейчас карантин в Украине продлен до 22 мая 2020 года, а с 11 мая состоится его постепенное смягчение.