Скачать
Суббота, 09.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский о трудовых мигрантах: Рабства в Украине нет
Зеленский о трудовых мигрантах: Рабства в Украине нет
Посол Украины в Австрии: Европу освобождали не только россияне
Посол Украины в Австрии: Европу освобождали не только россияне
В Беларуси перенесли матч из-за коронавируса
В Беларуси перенесли матч из-за коронавируса
Facebook обновил дизайн своего сайта: что изменилось (Фото, Видео)
Facebook обновил дизайн своего сайта: что изменилось (Фото, Видео)

Аналитики J.P. Morgan дали прогноз по ВВП Украины: в 2020 ожидают падение на 5%

Аналитики J.P. Morgan дали прогноз по ВВП Украины: в 2020 ожидают падение на 5%
19:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:J.P. Morgan ожидает снижения ВВП Украины в 2020г на 5,1%.

Аналитики J.P. Morgan прогнозируют экономический спад в Украине на 5,1% ВВП в 2020 году при инфляции 3,7% с небольшим дефицитом текущего счета платежного баланса в 0,2% ВВП, говорится в обзоре от 5 мая.

Согласно ему, в следующем году рост экономики может составить 6,3% при инфляции 6%, а по текущему счету будет зафиксирован небольшой профицит в 0,1% ВВП.

В конце марта J.P. Morgan оценивал падение экономики Украины в этом году в 2,6% с восстановлением в следующем на 5,1%.

Согласно последнему прогнозу, курс гривни к концу второго квартала этого года может ослабнуть до 29,5 грн/$1, затем укрепиться до 29 грн/$1 на конец третьего и четвертого кварталов и вернуться к 29,5 грн/$1 к концу первого квартала следующего года.

В конце марта J.P. Morgan допускал, что курс на конец этого года может составить 28,5 грн/$, на конец следующего – 29,5 грн/$1.

Аналитики банка отмечают, что Украина приближается к принятию банковского законопроекта – последнего требования для новой программы МВФ, и ожидают получения первого транша $1,75 млрд в конце мая или, возможно, в июне.

Глава Мининфраструктуры: Порт "Ольвия" - наш первый концессионный проект

В отчете говорится, что шок COVID-19 поразил как экспорт, так и импорт товаров, но также ударил по поездкам за границу, и сочетание этих факторов позволило улучшить баланс текущего счета по сравнению с предыдущими прогнозами.

В J.P. Morgan допускают, что на фоне снижение объемов и цен экспорт металла из Украины может обрушиться в этом году примерно на 55%, что сравнимо с падением 2009 года. В экспорте сельскохозяйственной продукции в банке ожидают лишь ограниченного снижения, главным образом из-за меньшего урожая. Экспорт остальных товаров, как говорится в отчете, вероятно, может резко сократиться – на 40% к 2019 году.

В Украине ПФУ направил на выплату майских пенсий еще 4,7 млрд

Что касается импорта товаров, то в J.P. Morgan прогнозируют падение на 35%, что значительно лучше, чем падение на 52% в 2009 году. Однако аналитики отмечают, что падение импорта может быть более значительным.

Как сообщалось, Нацбанк Украины ожидает падения ВВП на 5% в этом году и его восстановления в следующем на 4,3%, оценивая дефицит текущего счета в этом году в 1,7% ВВП и в 3,1% ВВП в следующем

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ВВП, J.P.Morgan.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Они жадные": Андре Тан назвал звезд, с которыми не любит работать (Видео)
02 С Днем победы 9 мая! Лучшие поздравления своими словами, открытки
03 Дожди с грозами: какой будет погода на 9 мая
04 Британские археологи раскопали "сидячего" вождя
05 Строительство метро: мэр Днепра просит прекратить саботаж
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 мая
Акции к 9 мая в Украине: в полиции отчитались о ситуации
Акции к 9 мая в Украине: в полиции отчитались о ситуации
Зеленский о Саакашвили: У него немало дел, немало реформ
Зеленский о Саакашвили: У него немало дел, немало реформ
&quot;Ей было всего 16&quot;: Милла Йовович рассказала о своей бабушке, которая прошла всю войну
"Ей было всего 16": Милла Йовович рассказала о своей бабушке, которая прошла всю войну
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь