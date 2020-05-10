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"Зеленые" электростанции: Всемирный банк рекомендует отсрочить строительство

"Зеленые" электростанции: Всемирный банк рекомендует отсрочить строительство
14:43 Сегодня Телеграф Украинская Правда Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:Во Всемирном банке рекомендуют правительству отсрочить введение в эксплуатацию новых электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии.

Всемирный банк рекомендует правительству отсрочить введение в эксплуатацию новых электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго. 

"Представители Всемирного банка посоветовали отложить создание новых мощностей ВИЭ для решения накопившихся проблем. Ольга Буславець отметила, что такой подход совпадает с видением Минэнерго", - говорится в сообщении.  

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Исполняющая обязанности министра энергетики отметила, что сейчас правительство проводит активные переговоры с инвесторами в ВИЭ, цель которых - заключение добровольных меморандумов, что позволит сбалансировать систему поддержки по "зеленому" тарифу.

Напоминаем:

Послы Бельгии, Великобритании, Канады, Норвегии, Германии, Франции, Швеции и Южной Кореи в Украине в письме на руководство страны призвали не допустить невозврата инвестиций в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) страны. 

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предлагает отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии для решения проблем с "зеленым" тарифом. 

Ио. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец сообщила, что проект меморандума с инвесторами в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) будет наработан в течение недели для дальнейшего обсуждения правительством и участниками отрасли.

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Всего в Украине "зеленые" электростанции (ветровые, солнечные и т.д.) производят до 2% электроэнергии, потребляемой в стране. Однако "зеленая электроэнергия" стоит рынка 8% всех средств, или около 10 млрд грн по самым высоким в Европе тарифам. 

Служба безопасности сообщает об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенство ценообразования.

Энергохолдинг ДТЭК рассматривает возможность обратиться в международный арбитражный суд против Украины.

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В портфеле ДТЭК уже есть объекты "зеленой" генерации мощностью более 1 ГВт. К 2022 году холдинг планировал увеличить суммарную установленную мощность до 2 ГВт за счет новых объектов.

Специально для этого ДТЭК ВИЭ привлек в ноябре 2019 года 325 млн евро от размещения евробондов. ДТЭК пока отказался от этих планов из-за намерения Министерства энергетики реструктуризировать"зеленый" тариф.

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Всемирный банк, Электростанции.
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