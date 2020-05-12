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Буславец: "Зеленая" энергетика у нас - это негарантированное производство

Буславец: "Зеленая" энергетика у нас - это негарантированное производство
03:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Бизнеса:В Минэнерго заявили о необходимости повысить стоимость электроэнергии с АЭС.

И.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец считает, что возобновляемая энергетика дестабилизирует энергосистему Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

"К сожалению, "зеленая" генерация у нас - это негарантированное производство. Когда светит солнце и когда нашла туча - будет разное производство. То есть она не балансирует, а наоборот дает еще больше возбуждения в системе", - сказала и.о. министра.

Буславец заявила, что среднюю стоимость электроэнергии "Энергоатома" надо повысить на 58%.

"В финансовом плане "Энергоатом", за который все переживают - и те кто работает в энергетике и те, кто о ней слышит только в СМИ - предусмотрено, что для того, чтобы им обеспечить все меры для безопасности эксплуатации атомных блоков, операционные расходы, для развития, средневзвешенная цена должна составлять 90 копеек за кВт/час. То есть я хочу сказать, что тезис о "дешевой" атомной генерации является мифом. 57 копеек за кВт/ч - это государство обязало "Энергоатом" продавать для того, чтобы население имело на сегодня тот тариф, который есть", - сказала она.

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Отмечается, что обычно энергосистема в Украине балансируется гидроэлектростанциями, однако этот год является маловодным, и водохранилища имеют недостаточно воды. Таким образом для балансировки остается тепловая генерация. Однако большинство ТЭС нуждаются в модернизации.

Ранее сообщалось, что украинские АЭС сократили генерацию энергии до исторического минимума - 7,41 тыс. МВт, что составляет лишь 53% от общей мощности атомной энергетики Украины.

6 мая и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявила, что сокращение производства электроэнергии на АЭС является временной вынужденной мерой, связанной с низким спросом на базовую генерацию, требованием обеспечения операционной безопасности Объединенной энергосистемы Украины и нормами действующего законодательства в сфере возобновляемой энергетики.

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АЭС, Электроэнергия, ВИЭ, Ольга Буславец.
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