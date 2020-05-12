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Украина сократила экспорт молока на 26%

Украина сократила экспорт молока на 26%
14:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:При этом импорт молочных продуктов, в частности сливочного масла, значительно вырос.

Украина в январе-апреле текущего года сократила экспорт молочной продукции на 26% – до 64,7 млн долл., при этом увеличив импорт до 88,7 млн долл., что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока.

"За четыре месяца потери от сокращения экспорта украинской молочной продукции составили 22,7 млн долл., торговое сальдо продолжает отрицательный курс и уже достигло 24 млн долл. Всего за этот период было экспортировано товаров на сумму 64,7 млн долл., что на 26% меньше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что по итогам четырех месяцев «минусуют» абсолютно все категории молочных продуктов. Больше всего сократился экспорт сливочного масла – на 45,5%, до 4,1 тыс. тонн, молока и сливок сгущенных – на 34%, до 6,5 тыс. тонн, сыров – на 32%, до 1,6 тыс. тонн, молока и сливок несгущенных – на 30%, до 7,6 тыс. тонн.

Ухудшилась ситуация с торговлей кисломолочными продуктами, где падение достигло 13% – до 1,7 тыс. тонн. Экспорт мороженого (единственная группа молочных товаров, которая в первом квартале демонстрировала рост) в этот период показал минус 0,6%, сократившись до 1,9 тыс. тонн.

В ассоциации отмечают, что по некоторым позициям внешняя торговля оживилась, хотя они все еще находятся в отрицательной зоне. Сюда относится молочная сыворотка, которая сократила разницу с минус 39% в январе-марте до минус 25% (7,9 тыс. тонн) в январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также увеличение экспорта казеина позволило сократить отставание с минус 39,5% в январе-марте до минус 10,7% (985 тонн) в январе-апреле по сравнению с прошлым годом.

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В то же время, импорт молочной продукции демонстрирует рост по всем товарным группам.

"За этот период было импортировано продукции на общую сумму 88,7 млн долл., что на 156% больше, чем в прошлом году", - отмечается в сообщении.

В частности, импорт сливочного масла увеличился почти в 11 раз – до 4,1 тыс. тонн, молока и сливок несгущенных – в 7,5 раз, до 4 тыс. тонн, казеина – в 5 раз, до 67 тыс. тонн.

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Импорт мороженого вырос почти в 2 раза – до 159 тонн, сыров – в 2,4 раза, до 13,1 тыс. тонн, молока и сливок сгущеных – в 2,2 раза, до 1,4 тыс. тонн.

Меньше всего увеличился импорт молочной сыворотки – на 85%, до 1,3 тыс. тонн, а также кисломолочных продуктов – на 32%, до 2,6 тыс. тонн.

В ассоциации подчеркивают, что положительными предпосылками для увеличения экспорта молочной продукции из Украины в следующие месяцы могут стать традиционный сезонный фактор усиления внешнеторговой активности, ослабление карантина в мире и восстановление спроса.

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Экспорт, Молоко, Импорт, Молочные продукты, Сливочное масло.
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