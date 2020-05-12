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Украина - в списке мировых лидеров экспортеров агропродукции

Украина - в списке мировых лидеров экспортеров агропродукции
14:45 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Согласно данным "Института аграрной экономики", Украина демонстрирует отличные результаты экспорта на мировом рынке.

Украина держит топовые позиции в рейтинге ведущих экспортеров сельхозпродукции.

Об этом сообщил старший научный сотрудник отдела экономики аграрного производства и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Богдан Духницкий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Института.

В частности, в 2019 году Украина сохранила за собой первое место по объемам экспорта подсолнечного масла.

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Кроме того, Украина стала второй среди стран - экспортеров ячменя, рапса, свежего гороха, проса, жмыха и шрота.

В рейтинге поставщиков лущенных грецких орехов, сушеного гороха и концентрата яблочного сока Украина занимает третье место. А в рейтинге экспортеров кукурузы, меда и пшеницы - четвертое.

Пятые места завоевала Украина в рейтингах экспортеров пшеничной муки и грецких орехов в скорлупе, поднявшись с седьмого места, которое заняла в 2018 году.

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Также Украина входит в топ-10 стран мира по экспорту сушеных яичных белков, кориандра, сои, кукурузного крахмала, соевого масла, мяса птицы, рапсового масла с низким содержанием эруковой кислоты (канола), консервированных томатов, кукурузного масла, сообщил Духницкий.

"Кроме того, по результатам 2019 года Украина заняла третье место среди импортеров всей агропродовольственной продукции в страны - члены Европейского Союза, совершив поставки на сумму 7,4 млрд евро", - напомнил эксперт.

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Духницкий уточнил, что Украина начала 2020-й лучше, чем предыдущий. Однако, карантинные меры могут серьезно затормозить импортно-экспортные операции, предполагает эксперт.

"Украина для стабилизации собственного экспорта в 2020 году должна как можно быстрее наладить поставки на азиатский и европейский рынки", - подытожил Духницкий.

Ранее Украина сократила импорт курятины на 30%. Однако стоит отметить, что это отнюдь не обнадеживает отечественного производителя. Украина производит курятины больше, чем потребляет ее внутренний рынок. Именно поэтому за последние несколько лет ей удалось "ворваться" в топ крупнейших трейдеров в мире.

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Экспорт, АПК, Рейтинг, Аграрии, Богдан Духницкий.
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