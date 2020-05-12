Скачать
Вторник, 12.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
На Банковой объяснили, почему врачи не получили надбавок
На Банковой объяснили, почему врачи не получили надбавок
Криклий: Работаем над возобновлением работы пассажирского транспорта
Криклий: Работаем над возобновлением работы пассажирского транспорта
Футболисты Шахтера сдали тесты на коронавирус
Футболисты Шахтера сдали тесты на коронавирус
"Книжный арсенал" в этом году не состоится
"Книжный арсенал" в этом году не состоится

В "Дию" добавили автогражданку

В "Дию" добавили автогражданку
19:35 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Twitter

Новости Бизнеса:В приложение "Дия" появился цифровой документ о страховании авто.

В приложение государственных онлайн-услуг "Дия" добавили цифровую автогражданку. Отныне в цифровом доступе водителя будет полный комплекс: удостоверение водителя, техпаспорт и страховка.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

В Минцифре объясняют принцип действия новой услуги: мобильное приложение делает запрос по номеру авто в систему МТСБУ о наличии страховки. Если страховой полис действителен в меню техпаспорта отобразится розовая бегущая строка "страховой полис действителен". Если нет, то желтая - "страховой полис недействителен".

Приложение "Дия" установили три миллиона украинцев

Для отображения документа надо обновить приложение до версии 1.7.2.

Также в Минцифре еще раз отметили безопасности передачи персональных данных.

"Мы заботимся о вашей безопасности: архитектура "Дии" построена так, что на серверной части вообще не осуществляется хранение персональных данных пользователей. "Дия" отражает их, только осуществляя разовый запрос.

Федоров: Электронный реестр строительной деятельности почти готов

При этом информация в каналах передачи данных передается в зашифрованном виде, а на некоторых этапах - используется двойное шифрование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что юридическая сила автогражданки в смартфоне определена в соответствующем постановлении Кабмина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Страховка, ДИЯ, Автогражданка, Минцифры.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Государственные похороны": в сети состоялась премьера документалки Сергея Лозницы о смерти Сталина (Видео)
02 Нужно ли здоровому человеку носить защитную маску?
03 Шмыгаль прояснил, что будет с карантином после 22 мая
04 Холодный атмосферный фронт: в Украине прогнозируют град, шквалы и заморозки
05 "Какие глаза": Надя Дорофеева поразила поклонников (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минобразования назвали даты проведения ВНО
В Минобразования назвали даты проведения ВНО
Шмыгаль: Меморандум с МВФ подпишут до конца мая
Шмыгаль: Меморандум с МВФ подпишут до конца мая
В &quot;Дию&quot; добавили автогражданку
В "Дию" добавили автогражданку
Церемонию Оскар-2021 могут перенести на 4 месяца
Церемонию Оскар-2021 могут перенести на 4 месяца
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь