500 тысяч рабочих мест: Шмыгаль анонсировал программу по созданию

Новости Бизнеса:Во время заседания Кабинета министров в Украине презентуют программу по созданию 500 000 рабочих мест.

В Украине есть программа создания 500 тысяч рабочих мест, которая будет презентована во время заседания Кабинета министров.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"500 тыс. рабочих мест, сегодня эта программа будет представлена министром экономики в правительстве. Есть четкое понимание, в каких областях мы будем создавать эти 500 тыс. рабочих мест. Есть соответствующая программа, в которой четко по отраслям разложено, где мы будем создавать рабочие места. На сегодня мы видим, что у нас уже почти 500 тыс. зарегистрированных безработных", - заявил Шмыгаль.

Он отметил, что эти рабочие места не будут созданы за один день.

"Часть из них уже создана и создается, часть будет создана через неделю, часть - через месяц, но задача наша на выходе из карантина и при переходе адаптивном обеспечить всех зарегистрированных безработных работой. Это мы перед собой ставим и реализуем ", - подытожил Премьер-министр.

Как сообщалось, количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости (ГСЗ), по состоянию на 4 мая 2020 года составило 456,8 тыс. человек, что на 48% больше, чем на соответствующую дату прошлого года. С начала действия карантина, то есть с 12 марта до конца апреля, статус безработного получили почти 156 тыс. граждан.

Как говорилось во время рабочего совещания в Кабинете министров, новые рабочие места в Украине в данное время могут быть созданы в ходе реализации проекта "Большое строительство" и в социальной сфере.