Скачать
Пятница, 15.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 17 000
Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 17 000
Степанов анонсировал повышение зарплат медикам
Степанов анонсировал повышение зарплат медикам
Все украинские клубы будут проводить матчи на своих стадионах
Все украинские клубы будут проводить матчи на своих стадионах
Борисов-день: приметы и обряды на 15 мая
Борисов-день: приметы и обряды на 15 мая

Степанов анонсировал повышение зарплат медикам

Степанов анонсировал повышение зарплат медикам
10:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УП

Новости Бизнеса:Министерство здравоохранения планирует увеличить зарплаты медикам на 50% с июля.

Министерство здравоохранения предлагает повысить заработную плату медицинским работникам на уровне 50% и сделать это уже с 1 июля. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Я уверен, что наши медицинские работники должны получать справедливую заработную плату. Не ту, которую они получают. Именно поэтому у нас есть предложение по повышению заработной платы на уровне до 50%, и чтобы эта заработная плата была повышена уже с 1 июля. Разумеется, что для этого нужно вносить соответствующие изменения в государственный бюджет, сейчас мы завершаем расчеты для того, чтобы согласовывать эти позиции с Министерством финансов, выносить это на правительство. И будем рассчитывать на соответствующую поддержку", - сказал Степанов.

Он отметил, что заработная плата медработников в Украине на уровне 6-7 тысяч гривень. По его словам, это одна из самых маленьких заработных плат среди всех профессий и специальностей.

В Украине за сутки протестировали на COVID-19 рекордное количество людей

"Я уверен, что это несправедливо... Такой ситуации нет нигде в мире. И мы в таком состоянии живем все 30 лет. Я убежден, что мы должны повысить заработную плату, сделать профессию медработника, медика, врача престижной. Мы должны не забывать, что наши медики массово выезжают за границу, мы можем оказаться в ситуации, что они все уедут, и будут правы. Поскольку не может государство так относиться к ним", - сказал Степанов.

Он добавил, что повышение заработной платы является важным элементом медреформы.

Напомним, в Украине за минувшие сутки 483 новых случая заболевания COVID-19, 20 ранее заболевших умерли, 330 выздоровели, 12 381 активный случай болезни.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Медики, Зарплата медиков, Максим Степанов, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Официально подтвержден диагноз российской актрисы Анастасии Заворотнюк
02 Страдают почки и печень: чем так опасен частый прием обезболивающих?
03 Не переборщите: известно, кому противопоказано есть много огурцов
04 Шмыгаль: Украина не может себе позволить иметь самую дорогую "зеленую" энергию в Европе
05 В гей-клуб с Фредди Меркьюри: всплыли новые факты о жизни принцессы Дианы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Исследование ученых: Коронавирус атакует не только легкие
Исследование ученых: Коронавирус атакует не только легкие
Словения собирается официально объявить об окончании эпидемии COVID-19
Словения собирается объявить об окончании эпидемии COVID-19
В мире выявили уже более 4,5 миллиона больных COVID-19
В мире выявили уже более 4,5 миллиона больных COVID-19
Ушла из жизни правнучка последнего императора Австрии Карла І
Ушла из жизни правнучка последнего императора Австрии Карла І
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь