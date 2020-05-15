Степанов анонсировал повышение зарплат медикам

Новости Бизнеса:Министерство здравоохранения планирует увеличить зарплаты медикам на 50% с июля.

Министерство здравоохранения предлагает повысить заработную плату медицинским работникам на уровне 50% и сделать это уже с 1 июля. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Я уверен, что наши медицинские работники должны получать справедливую заработную плату. Не ту, которую они получают. Именно поэтому у нас есть предложение по повышению заработной платы на уровне до 50%, и чтобы эта заработная плата была повышена уже с 1 июля. Разумеется, что для этого нужно вносить соответствующие изменения в государственный бюджет, сейчас мы завершаем расчеты для того, чтобы согласовывать эти позиции с Министерством финансов, выносить это на правительство. И будем рассчитывать на соответствующую поддержку", - сказал Степанов.

Он отметил, что заработная плата медработников в Украине на уровне 6-7 тысяч гривень. По его словам, это одна из самых маленьких заработных плат среди всех профессий и специальностей.

"Я уверен, что это несправедливо... Такой ситуации нет нигде в мире. И мы в таком состоянии живем все 30 лет. Я убежден, что мы должны повысить заработную плату, сделать профессию медработника, медика, врача престижной. Мы должны не забывать, что наши медики массово выезжают за границу, мы можем оказаться в ситуации, что они все уедут, и будут правы. Поскольку не может государство так относиться к ним", - сказал Степанов.

Он добавил, что повышение заработной платы является важным элементом медреформы.

Напомним, в Украине за минувшие сутки 483 новых случая заболевания COVID-19, 20 ранее заболевших умерли, 330 выздоровели, 12 381 активный случай болезни.