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Госстат: Внешняя торговля Украины почти лишилась дефицита в 1 квартале 2020

Госстат: Внешняя торговля Украины почти лишилась дефицита в 1 квартале 2020
16:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: facebook

Новости Бизнеса:В первом квартале 2020 года отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины сократилось до $9,4 млн.

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в первом квартале 2020 году сократилось до $9,4 млн с $437,9 млн за аналогичный квартал прошлого года, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.

По ее данным, за первые три месяца этого года экспорт товаров и услуг сократился на 0,3% - до $14,68 млрд, тогда как импорт – на 3,1%, до $14,69 млрд.

В то же время со странами ЕС дефицит внешней торговли в первом квартале вырос на 67,1% – до $944,2 млн из-за падения экспорта сразу на 6,4% – до $5,57 млрд при сохранении импорта на уровне $6,52 млрд.

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В основном такой дефицит в торговле с ЕС вызван товарами, экспорт которых в январе-марте этого года упал на 8,6% – до $4,79 млрд, тогда как импорт даже немного вырос – на 0,3%, до $5,82 млрд.

Немного улучшил сиутацию возросший на 375% – до $334 млн профицит в торговле услугами: экспорт их подскочил на 7,8% – до 41,04 млрд, тогда как импорт сократился на 2,4% – до $0,7 млрд.

В целом в торговле товарами в первом квартале году этого года дефицит снизился на 29,6% – до $1,06 млрд за счет того, что импорт упал на 3,4% – до $13,31 млрд, тогда как экспорт – всего на 0,2%, до $12,25 млрд.

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В торговле услугами традиционный профицит немного сократился – на 2,9%, до 41,45 млрд. Причиной тому стал более быстрое сокращение экспорта услуг – на 1,8%, до $2,82 млрд по сравнегнию с импортом – на 0,7%, до $1,38 млрд.

Как сообщалось, в 2019 дефицит внешней торговли Украины соаркатился на 41,5% – до $3,63 млрд, причиной чему стало упдлата "Газпромом" в конце года $2,9 млрд "Нафтогазу" в счет решения Стокгольмского арбитража.

За минувший год экспорт товаров и услуг возрос на 11,2% - до $63,68 млрд, тогда как импорт – только на 6%, до $67,31 млрд. В то же время в торговле товарами импорт рос опережающими темпами – на 6,3%, до $60,78 млрд, тогда как экспорт – на 5,8%, до $50,06 млрд.

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Украина, Экспорт, Торговля, Импорт, Госстат, Карантин.
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