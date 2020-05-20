Скачать
Среда, 20.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине продлили карантин до 22 июня, но с ослаблениями
В Украине продлили карантин до 22 июня, но с ослаблениями
В мире коронавирусом заразились 5 млн человек
В мире коронавирусом заразились 5 млн человек
Шевченко попал в символическую сборную легионеров Серии А
Шевченко попал в символическую сборную легионеров Серии А
Актер Леонардо ДиКаприо не получил роль в "Капитане Крюке"
Актер Леонардо ДиКаприо не получил роль в "Капитане Крюке"

Квалифицированная е-подпись: в МВД объяснили, где получить

Квалифицированная е-подпись: в МВД объяснили, где получить
14:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: МВД

Новости Бизнеса:Получить КЭП для записи в электронную очередь в сервисный центр МВД можно в личном кабинете Приват24.

Получить квалифицированную электронную подпись (КЭП) для записи в электронную очередь в сервисный центр МВД можно в личном кабинете Приват24, в Государственной фискальной службе Украины и через Mobile ID.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"Друзья, хотите получения КЭП для записи в электронную очередь в сервисный центр МВД? Это очень просто: в личном кабинете Приват24: раздел "Все услуги"; пункт "Бизнес"; электронная цифровая подпись; загрузить сертификат", - говорится в сообщении.

Вопросы в сфере ЖКУ: ВР приняла за основу законопроект по урегулированию

Также КЭП можно получить в ГФС, и при обращении в Государственную фискальную службу нужно иметь флеш-карту. Детали по ссылке.

Также можно получить КЭП через Mobile Id, в частности, нужно получить SIM-карту с ключом подписи у операторов мобильной связи: Киевстар, Vodafone или Lifecell.

Полный перечень аккредитованных центров сертификации - по ссылке.

Рынок электроэнергии: ВР поддержала законопроект по погашению долгов 

Также в МВД подчеркивают, что граждане должны сохранять личный ключ и пароль к нему в тайне, - это требование Закона "Об электронных доверительных услугах".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, МВД, Кэп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что добавить в шампунь, чтобы он стал полезней: топ-5 добавок
02 Укусила пчела: что делать, чтобы спастись от "яда"
03 В Украине снова увеличилось количество новых случаев COVID-19
04 Украину накроют дожди: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
05 Итоги дня 19 мая: Суррогатное материнство и продление карантина в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве увеличилось число больных за сутки: ситуация по районам
В Киеве увеличилось число больных коронавирусом
Президент пообещал, что праймериз в Киеве будут
Президент пообещал, что праймериз в Киеве будут
Синоптики предупредили о заморозках: какие регионы попадают под удар
Заморозки ожидаются в западных и северных областях
День вышиванки 2020: когда отмечают и как празднуют в Украине
День вышиванки 2020: когда отмечают и как празднуют в Украине
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь