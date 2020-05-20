Квалифицированная е-подпись: в МВД объяснили, где получить

Новости Бизнеса:Получить КЭП для записи в электронную очередь в сервисный центр МВД можно в личном кабинете Приват24.

Получить квалифицированную электронную подпись (КЭП) для записи в электронную очередь в сервисный центр МВД можно в личном кабинете Приват24, в Государственной фискальной службе Украины и через Mobile ID.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"Друзья, хотите получения КЭП для записи в электронную очередь в сервисный центр МВД? Это очень просто: в личном кабинете Приват24: раздел "Все услуги"; пункт "Бизнес"; электронная цифровая подпись; загрузить сертификат", - говорится в сообщении.

Также КЭП можно получить в ГФС, и при обращении в Государственную фискальную службу нужно иметь флеш-карту. Детали по ссылке.

Также можно получить КЭП через Mobile Id, в частности, нужно получить SIM-карту с ключом подписи у операторов мобильной связи: Киевстар, Vodafone или Lifecell.

Полный перечень аккредитованных центров сертификации - по ссылке.

Также в МВД подчеркивают, что граждане должны сохранять личный ключ и пароль к нему в тайне, - это требование Закона "Об электронных доверительных услугах".