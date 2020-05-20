Смягчение карантина: в Кабмине рассказали, когда в Украине восстановят ж/д перевозки

Новости Бизнеса:Кабмин на заседании в среду разрешил ослабить карантинные мероприятия и начать восстанавливать работу транспорта.

Кабинет министров Украины на заседании в среду разрешил ослабить карантинные мероприятия и начать восстанавливать работу транспорта, сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

"Регионы Украины, в которых за последние семь дней на 100 тыс. населения насчитывается в среднем менее 12 новых случаев COVID-19, среднее количество ПЦР и ИФА тестов составляет более 12-ти, а загруженность коек в больницах, куда госпитализируют пациентов с коронавирусом, составляет менее 50% - могут ослабить противоэпидемические мероприятия и постепенно восстанавливать работу транспорта", - указано в сообщении.

С 22 мая планируется восстановление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении.

С 25 мая планируют начать перевозки пассажиров в метро.

С 1 июня - возобновить железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении, а также межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом (с учетом ограничений в 50% мест при перевозке в регион, в котором не действует ослабление противоэпидемических мероприятий).

С 15 июня планируется возобновить пассажирские авиаперевозки.

При этом остаются обязательными требованиями безопасности: масочный режим, температурный скрининг работников, постоянная дезинфекция транспорта.

Сам срок карантина в Украине продлен до 22 июня 2020 года.