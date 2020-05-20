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Минсоцполитики: в Украине повышения уровня бедности в 2020 году не будет

Минсоцполитики: в Украине повышения уровня бедности в 2020 году не будет
21:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:В Украине по итогам 2020 года уровень бедности вырастет до 45%, что на 6,5 проц. пункта выше значения 2019 года.

По итогам 2020 года уровень бедности (по критерию затраты ниже фактического прожиточного минимума) в Украине вырастет до 45%, что на 6,5 проц. пункта выше значения 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

"Согласно прогнозу Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины по итогам 2019 года уровень бедности (по критерию затраты ниже фактического прожиточного минимума) ожидается на уровне 38,5%, что на 4,7 проц. пункта ниже значения 2018 года, а по итогам 2020 года уровень бедности увеличится до 45%, что на 6,5 проц. пункта выше значения 2019 года", - говорится в сообщении.

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Поэтому согласно данным министерства, в течение последних трех лет Украина демонстрировала уверенный выход из кризиса, и "имела реальные шансы достичь по уровню бедности значения 2008 года (периода до финансово-экономического кризиса)". Уровень бедности по абсолютному критерию (расходы ниже фактического прожиточного минимума) снизился с 58,6% в 2016 году до 43,2% в 2018 году.

Мониторинг показателей бедности по данным 9 месяцев 2019 года также свидетельствует о положительной динамике по снижению уровня бедности в Украине. Так, уровень бедности по абсолютному критерию (расходы ниже фактического прожиточного минимума) за 9 месяцев 2019 года уменьшился и составил 41,4% против 45,0% в соответствующем периоде 2018 года. "Таким образом сообщения в СМИ о «резком росте уровня бедности с 27,2% до 43,6%» по данным ЮНИСЕФ некорректны и нуждаются в уточнении", - отмечают в министерстве.

Как сообщали некоторые СМИ, недавно эксперты из ЮНИСЕФ (детский фонд ООН) опубликовали отчет, в котором спрогнозировали, что уровень бедности в Украине в результате пандемии COVID-19 по менее угрожающему по абсолютному критерию увеличится до 43,6%, а по более угрожающему сценарию - до 50,8%.

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Украина, Работа, Минсоцполитики.
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