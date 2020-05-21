Минсоцполитики: Уровень бедности в Украине вырастет до 45%

Новости Бизнеса:Минсоцполитики утверждают, что оснований для существенного повышения уровня бедности нет.

По итогам 2020 года уровень бедности в Украине возрастет до 45%, что на 6,5 процентных пункта выше значения 2019 года. Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики.

Отмечается, что мониторинг показателей бедности по данным 9 месяцев 2019 года свидетельствует о положительной динамике по снижению уровня бедности в Украине.

По данным Минсоцполитики, уровень бедности по абсолютному критерию (расходы ниже фактического прожиточного минимума) за 9 месяцев 2019 года уменьшился и составил 41,4% против 45% в соответствующем периоде 2018 года.

«В течение последних трех лет Украина демонстрировала уверенный выход из кризиса и имела реальные шансы достичь по уровню бедности значения 2008 года (периода до финансово-экономического кризиса). Уровень бедности по абсолютному критерию (расходы ниже фактического прожиточного минимума) снизился с 58,6% в 2016 году до 43,2% в 2018 году», - говорится в релизе.

При этом сообщается, что события 2020 года, связанные с пандемией COVID-19, внесли свои коррективы в показатели социально-экономического развития страны.

Согласно прогнозу Института демографии и социальных исследований имени М.Птухи НАН Украины, по итогам 2019 года уровень бедности ожидается на уровне 38,5%, что на 4,7 процентных пункта ниже значения 2018 года, а по итогам 2020 уровень бедности возрастет до 45%, что на 6,5 процентных пункта выше значения 2019 года.

"Таким образом, сообщения в СМИ о «резком росте уровня бедности с 27,2% до 43,6%» по данным ЮНИСЕФ некорректные и нуждаются в уточнении", - отмечается в релизе.

Как сообщалось, согласно пессимистическому прогнозу Детского фонда ЮНИСЕФ, количество бедных в Украине может возрасти на более чем 9 млн человек, из которых почти 2 млн детей.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя прогноз ЮНИСЕФ в ходе пресс-конференции, заявил, что зарплата в 5-6 тысяч гривен хоть и является низкой, но не означает бедность.