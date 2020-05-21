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Президент обещает постоянные проверки, пока все врачи не получат надбавки

Президент обещает постоянные проверки, пока все врачи не получат надбавки
14:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Бизнеса:Владимир Зеленский заявил, что будет проверять выплаты апрельских надбавок врачам, которые борются с коронавирусом, в размере 300%, пока все их не получат.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что будет проводить постоянные проверки финансирования больниц, пока все медики, которые борются с коронавирусом, не получат надбавки к зарплате.

Об этом Зеленский сказал на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщается на сайте главы государства.

"С апрельскими надбавками не должно быть такой задержки, как с мартовскими. Рад, что процент заключенных сделок серьезно вырос. Однако буду проверять постоянно, пока надбавки не поступят всем врачам. Сегодня медики - это наши герои", - отметил Зеленский.

До этого Президенту во время совещания сообщили, что до конца недели все больницы, которые боролись с коронавирусом, заключат соглашения с Национальной службой здоровья (НСЗУ) о доплате врачам за апрель. Также подчеркивается, что в настоящее время заключены почти 80% сделок, полностью заключили соглашения экстренной медицинской помощи.

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Как сообщалось, 19 мая на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 министр развития громад и территорий Алексей Чернышев доложил Президенту Зеленскому о том, что уже почти все области выплатили мартовские надбавки в размере 300% к зарплатам врачам, которые борются с коронавирусом. Три области решат этот вопрос в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Максим Степанов требует от Национальной службы здоровья Украины ускорить передачу средств медицинским учреждениям. По его словам, от скорости работы НСЗУ зависит получение медицинскими работниками, которые лечили пациентов с коронавирусом, зарплаты за апрель.

По состоянию на 9:00 21 мая в Украине 19706 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 579 летальных, 6227 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 476 новых случаев.

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Коронавирус, Владимир Зеленский, Covid-19, Надбавки врачам.
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