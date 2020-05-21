Таможенные декларации: в Украине запустили проект по автоматическому оформлению

Новости Бизнеса:Сейчас этот проект будет реализовываться для трех таможенных режимов - экспорт, переработка на таможенной территории, реэкспорт (после переработки).

Государственная таможенная служба Украины запустила пилотный проект таможенного оформления деклараций в автоматическом режиме, который направлен на упрощение процедуры таможенного оформления и создание благоприятных условий для субъектов внешнеэкономической деятельности.

Как сообщили в пресс-службе Таможенной службы, сейчас этот проект будет реализовываться для трех таможенных режимов - экспорт, переработка на таможенной территории, реэкспорт (после переработки).

"Теперь для этих режимов будет тестироваться так называемый автоматический выпуск деклараций. Он предусматривает возможность автоматического оформления таможенных деклараций без участия должностных лиц таможен", - сказано в сообщении.

В частности, в случае если декларации будут отвечать определенным критериям и оцениваться как низкорисковые, они будут направляться системой оформления в отдельное окно. Если в декларации окажутся риски или сработает автоматизированная система анализа и управления рисками (АСАУР), ее таможенное оформление продолжится по обычной процедуре. Если же система не обнаружит ошибок и рисков, декларация будет оформлена автоматически, о чем декларант получит соответствующее сообщение.

В пресс-службе подчеркнули, что для декларантов процедура подачи декларации остается без изменений.

Как сообщалось, 15 апреля Государственная таможенная служба Украины запустила в тестовую эксплуатацию 9 новых разделов интерактивного портала аналитики, на котором доступна информация по объемам экспорта и импорта Украины с любой страной и по любому товару.

Также Таможенная служба в тестовом режиме присоединилась к блокчейн-платформе TradeLens, позволяющей следить онлайн за перемещением морских грузов.