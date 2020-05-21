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ОП: некоторые области использовали лишь 5-10% ассигнований на обновление дорог

ОП: некоторые области использовали лишь 5-10% ассигнований на обновление дорог
21:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:В Украине с начала года в области в среднем уже использовали на обновление местных дорог 30% ассигнований.

С начала года в области в среднем уже использовали на обновление местных дорог 30% ассигнований, но есть регионы, где этот показатель составляет лишь 5-10%.

Об этом шла речь во время селекторного совещания Президента Владимира Зеленского о строительстве в стране дорог местного значения, сообщает пресс-служба главы государства.

"Участники совещания доложили главе государства, что в среднем области использовали на обновление местных дорог 30% доведенных ассигнований с начала года", - говорится в сообщении.

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В то же время в ОП рассказали, что в отдельных регионах этот показатель не превышает 5-10%. Представители этих областей объяснили, что чаще всего причиной низкого уровня выборки денег является неготовность проектно-сметной документации на объекты ремонта, запланированных в 2020 году.

Президент призвал ускорить реализацию проектов, на которые государство уже направило деньги.

Также он призвал каждую область предоставить программы обновления всех местных дорог в своих регионах.

Отмечается, что программы должны содержать четкий график и информацию о количестве средств, необходимых для реализации проектов.

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"Мы хотим ежегодно увеличивать количество отремонтированных дорог, чтобы как можно скорее полностью обновить дорожную сеть Украины", - сказал глава государства.

Кроме того, Президент рассказал, что для ремонтов и строительства дорог местного значения областные государственные администрации получат возможность привлекать дополнительное финансирование под местные гарантии.

Механизм привлечения этих средств был наработан в общем проекте Офиса Президента, правительства и Укравтодора. Бюджетный комитет Верховной Рады Украины уже зарегистрировал законопроекты, необходимые для привлечения дополнительного финансирования на обновление местных дорог.

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"Ныне чрезвычайно важно сделать кредитную ставку более низкой и фиксированной, потому что никто не заинтересован брать кредиты, если будет высокая плавающая ставка", - отметил Президент.

Зеленский пообещал, что тесное сотрудничество правительства, парламента, Нацбанка и местных властей поможет эффективному обновлению дорог.

По данным ОП, в селекторном совещании приняли участие первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов, Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр инфраструктуры Владислав Криклий, председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов, председатель Государственного агентства автомобильных дорог Александр Кубраков, руководители облгосадминистраций, первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова и представители украинских банков.

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