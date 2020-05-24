Украинский энергорынок: Представители Украины и Энергосообщества обсудили стабилизацию

Новости Бизнеса:Ольга Буславец провела видеоконференцию с директором Секретариата Энергетического Сообщества и обменялась с ним мнениями по вопросам текущего сотрудничества.

В.и. Министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславец провела видеоконференцию с директором Секретариата Энергетического Сообщества Янезом Копачем и обменялась с ним мнениями по вопросам текущего сотрудничества и путей стабилизации ситуации в энергетической сфере.

Об этом сообщает КМУ.

Так, Буславец отметила на поддержке Украины Секретариатом Энергетического Сообщества на пути создания полноценного рынка электроэнергии в соответствии с энергетическим законодательством ЕС.

"Я уверена, что только полное приведение украинского законодательства в соответствие с европейскими нормами и стандартами создаст благоприятные условия интеграции энергетических рынков Украины и ЕС", - подчеркнула Буславец.

Также и.о. министра поделилась изменениями в Порядке проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам.

"Мы знаем, что пакет документов о переходе к финансовой системе ВСО (возложение специальных обязанностей), согласованно с Секретариатом Энергетического Сообщества, было готово еще до запуска новой модели рынка электрической энергии в июле 2019 года. Но тогда Кабинет Министров выбрал другой механизм ВСО, который негативно повлиял на функционирование рынка. Сегодня, учитывая сложную ситуацию на энергетическом рынке Украины, переход к финансовой модели ВСО, к сожалению, требует дополнительного времени и будет проходить постепенно. Поэтому мы предложили временное решение, которое будет действовать до момента введения финансового механизма ВСО", - пояснила Буславец.

В.и. Министра заверила директора Секретариата Энергетического Сообщества, что она полностью разделяет позицию Энергетического Сообщества по введению финансового механизма возложения специальных обязанностей на рынке электроэнергии.

Она также заверила, что все предложения, предоставленные сообществом, будут обработаны в рамках Рабочей группы по разработке финансовой модели ВСО, созданная при участии представителей КМУ, Минекоенерго, НКРЕКП, НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго", НЭК "Укрэнерго", Товарной биржи "Украинская энергетическая биржа", ГП "Гарантированный покупатель", USAID и Федерации работодателей ТЭК.

"Я уверена, что и Министерство, и НКРЕКП, на которую возложены функции информирования Секретариата Энергетического Сообщества о возможных последствиях для конкуренции на рынке электрической энергии Украины от изменений нормативно-правовых актов, обязательно проинформируют Вас о наработках Рабочей группы", - заверила в.и. Министра.

Как сообщалось, что в мае 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей снизилась до 2,3 грн за кубометр, что на 21% меньше по сравнению с апрелем 2020 года.