В Кабмине анонсировали появление нового аграрного министерства

Новости Бизнеса:Премьер Шмыгаль заявляет, что в Украине может появиться отдельное аграрное министерство и усилен промышленный блок.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что в Украине может появится отдельное аграрное министерство, а также усилен промышленный блок.

"Есть несколько идей. Первое - это возможность выделения из Министерства экономики аграрного направления в отдельное министерство. Это существует на уровне идеи, мы над этим работаем совместно с министром экономики, совместно с вице-премьерами", - сказал Шмыгаль в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Кроме того, премьер отметил, что будет осуществлено усиление промышленного блока. "Каким образом это делать, пока дискутируется: создавать отдельную должность вице-премьера, назначить сильного заместителя в Министерстве экономики, или, возможно, создавать Министерство промышленной политики и оборонного заказа. Идет дискуссия, мы ищем формулы, людей и лучший формат реализации", - добавил он.

Шмыгаль подчеркнул, что данные решения необходимо принимать как можно быстрее из-за острой необходимости.

Как сообщалось, Кабинет министров расширил направления и механизмы предоставления государственной поддержки развития животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции в 2020 году.