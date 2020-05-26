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В Украине производство сахара сократится на 15%

В Украине производство сахара сократится на 15%
19:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Бизнеса:В Украине прогнозируют сокращение производства сахара.

Производство сахара в 2020/2021 маркетинговом году (МГ) прогнозируется на уровне 1,2-1,3 млн т, что на 15% меньше, чем в предыдущем году. Количество перерабатывающих предприятий останется неизменным – ожидается 33 сахарных завода, которые будут работать в сезоне.

Такой прогноз сделал аналитический отдел НАСУ "Укрцукор".

"Учитывая сокращение посевных площадей и погодные условия, которые могут существенно повлиять на урожайность, поскольку уже сейчас известно, что пылевые бури повредили часть посевов в Тернопольской, Харьковской и Кировоградской областях, а центральные регионы страдают от воздействия вредителей, производство сахара в 2020/2021 МГ прогнозируется на уровне 1,2-1,3 млн т. Это более чем на 15% меньше, чем в предыдущем году, однако это в полном объеме может покрыть потребность внутреннего рынка", - объясняет аналитик НАСУ "Укрцукор" Назар Михайловин. 

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В профильной ассоциации отметили, что влияние аномальных погодных условий на состояние посевов отмечают и аграрии Житомирщины. Через пыльные бури Новомиргородский сахарный завод вынужден был пересеять почти половину посевных площадей, утверждает руководитель сырьевого подразделения предприятия Виктор Николюк.

"В текущем году мы посеяли 5400 га сахарной свеклы. Посевную начали 29 марта и за 7 дней успешно ее завершили. Свекла удачно взошла, посевы были в прекрасном состоянии, а уже в начале мая пыльные бури выдули 3300 га. Всю площадь пересеяли снова сахарной свеклой, но две недели назад бури снова уничтожили 700 га посевов. Поскольку завод будет работать в этом сезоне, объемы сырья уменьшать не будем, но принимая во внимание все факторы, которые серьезно влияют на урожайность: отсутствие влаги, засушливая зима и весна, пыльные бури и большое количество вредителей, надеемся в этом году выйти на среднюю урожайность 40-45 т/га", - рассказал Николюк.

Западные регионы Украины, которые являются одними из лидеров по выращиванию сахарной свеклы и производству сахара также подверглись воздействию пылевых бурь и апрельских заморозков.

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"В этом году мы посеяли 33,2 тыс. га сахарной свеклы. Посевную кампанию начали 20 марта и закончили 9 апреля, но из-за низкой температуры воздуха равномерных всходов не получили. Потом заморозки повредили 50 га посевов. Дальше была первая пыльная буря во Львовской области в результате которой пришлось пересеять 450 га, а 12 мая была вторая волна пылевой бури уже в Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской и частично в Хмельницкой областях. Она повредила около 1300 га посевов, 300 из которых мы пересеяли другими культурами. На данный момент еще 600 га остаются под вопросом, скорее всего мы пересіємо их также сахарной свеклой. Не смотря на сложные погодные условия, будем пытаться достичь урожайности более 50 т/га", - объясняет Роман Борисюк, директор по сырью ООО "Радеховский сахар".

Как сообщалось, в 2019/2020 МГ в Украине было произведено 1,48 млн т. В сезоне работало 33 сахарных завода.

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Украина, Сахар, Производство, Финансы.
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