Скачать
Среда, 27.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве число заболевших Covid-19 за сутки снизилось вдвое, три человека умерли
В Киеве число заболевших Covid-19 за сутки снизилось вдвое, три человека умерли
Правительство утвердило программу восстановления украинской экономики
Правительство утвердило программу восстановления украинской экономики
Кличко вернули чемпионские пояса
Кличко вернули чемпионские пояса
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 мая

Оборонная продукция: Кабмин передал в ВР законопроект об упрощении ввоза комплектующих

Оборонная продукция: Кабмин передал в ВР законопроект об упрощении ввоза комплектующих
14:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: КМУ

Новости Бизнеса:Кабмин на заседании утвердил и передал на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона " внесении изменений в статью 287 Таможенного кодекса".

Правительство на заседании 27 мая утвердило и передало на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона "О внесении изменений в статью 287 Таможенного кодекса Украины (об упрощении ввоза составляющих для продукции оборонного назначения)".

Об этом сообщает корреспондент.

Как отмечается в пояснительной записке, целью законопроекта является установление нулевой ввозной пошлины на составляющие, которые ввозятся на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта для использования в производстве, ремонте и эксплуатации продукции оборонного назначения.

Кабмин продлил запрет на экспорт средств защиты

Необходимость внесения таких изменений в законодательство была обусловлена необходимостью уменьшить расходы предприятий оборонно-промышленного комплекса при создании новых, наращивании и модернизации уже имеющихся производств продукции оборонного назначения.

"Реализация проектау позволит бессрочно освободить предприятия оборонно-промышленного комплекса от уплаты пошлины на составляющие (материалы, узлы, агрегаты, специальное оборудование, оборудование и комплектующие изделия), ввозимые на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта для использования в разработке и производстве вооружения (в том числе для производства боеприпасов), военной и специальной техники для нужд ВСУ и других воинских формирований, реконструкции и строительства новых объектов и сооружений, предназначенных для этих целей", - говорится в документе.

Как отмечается, принятие законопроекта окажет положительное влияние на возможность Вооруженных сил и других воинских и правоохранительных формирований сэкономить средства при закупке вооружения, военной и специальной техники. Кроме того, это позволит предприятиям украинского ОПК вовремя выполнять контракты на изготовление продукции оборонного назначения.

Правительство утвердило программу восстановления украинской экономики 

В случае принятия Верховной Радой закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ВР, Кабмин, Рада.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Копия отца: в сети появились фотографии подросшего сына Михаила Круга
02 Семь природных средств со снотворным действием, о которых стоит знать
03 Новых больных в Украине меньше, чем выздоровевших: ситуация по областям
04 Пройдите этот визуальный тест, чтобы лучше понять свои истинные желания
05 Названо самое эффективное средство защиты от вирусов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве в час пик будут ограничивать вход на некоторые станции метро
В Киеве в час пик будут ограничивать вход в метро
В Киеве приняли решение открыть торгово-развлекательные комплексы
Киев открывает ТРЦ и отели: Кличко назвал дату
Кабмин согласовал назначение председателя Киевской ОГА
Кабмин согласовал назначение председателя Киевской ОГА
Умер украинский поэт и переводчик Моисей Фишбейн
Умер украинский поэт и переводчик Моисей Фишбейн
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь