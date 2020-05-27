Оборонная продукция: Кабмин передал в ВР законопроект об упрощении ввоза комплектующих

Новости Бизнеса:Кабмин на заседании утвердил и передал на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона " внесении изменений в статью 287 Таможенного кодекса".

Правительство на заседании 27 мая утвердило и передало на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона "О внесении изменений в статью 287 Таможенного кодекса Украины (об упрощении ввоза составляющих для продукции оборонного назначения)".

Об этом сообщает корреспондент.

Как отмечается в пояснительной записке, целью законопроекта является установление нулевой ввозной пошлины на составляющие, которые ввозятся на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта для использования в производстве, ремонте и эксплуатации продукции оборонного назначения.

Необходимость внесения таких изменений в законодательство была обусловлена необходимостью уменьшить расходы предприятий оборонно-промышленного комплекса при создании новых, наращивании и модернизации уже имеющихся производств продукции оборонного назначения.

"Реализация проектау позволит бессрочно освободить предприятия оборонно-промышленного комплекса от уплаты пошлины на составляющие (материалы, узлы, агрегаты, специальное оборудование, оборудование и комплектующие изделия), ввозимые на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта для использования в разработке и производстве вооружения (в том числе для производства боеприпасов), военной и специальной техники для нужд ВСУ и других воинских формирований, реконструкции и строительства новых объектов и сооружений, предназначенных для этих целей", - говорится в документе.

Как отмечается, принятие законопроекта окажет положительное влияние на возможность Вооруженных сил и других воинских и правоохранительных формирований сэкономить средства при закупке вооружения, военной и специальной техники. Кроме того, это позволит предприятиям украинского ОПК вовремя выполнять контракты на изготовление продукции оборонного назначения.

В случае принятия Верховной Радой закон вступит в силу с 1 января 2021 года.