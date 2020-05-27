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Минюст: в Украине ограничения применили к 128 тыс должников по выплате алиментов

Минюст: в Украине ограничения применили к 128 тыс должников по выплате алиментов
14:30 Сегодня Телеграф УНН Фото: НБУ

Новости Бизнеса:В Украине временные ограничения применили к 128 тыс. должников по выплате алиментов.

С начала года в Украине временные ограничения применили к 128 тыс. должников по выплате алиментов.

Об этом сообщает Министерство юстиции.

"Так, в период с 1 января по 22 мая 2020 года благодаря применению установленных Законом ограничений в отношении 128,1 тыс. человек, государственными исполнителями органов ГИС взыскано 462,1 млн грн. Также по протоколам органов ГИС вынесено 11 955 судебных постановлений о наложении на должника взыскания в виде общественно полезных работ", - говорится в сообщении.

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По словам заместителя министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрея Гайченко, временные ограничения применяются в случае, когда совокупный размер задолженности по выплате алиментов превышает сумму предусмотренных платежей.

"Практика показывает, что 25% лиц не учитывают возможных санкций. С 1,9 млрд грн ликвидированной задолженности по выплате алиментов в период с 1 января по 22 мая 2020 года - 462,1 млн грн взыскано с применением установленных Законом ограничений", - отметил Гайченко.

Гайченко рассказал, что при этом погашена задолженность по алиментам в полном объеме по 6 784 исполнительным документам.

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"Еще 4 143 исполнительных документа отозвано взыскателями в связи с отсутствием претензий к должнику", - сообщил Гайченко.

Как сообщалось, в Минюсте рассказали, можно ли во время карантина не платить алименты.

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Долги, Минюст, Укрина.
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