Шмыгаль: Кабмин завершил формирование перспективных планов всех областей

Новости Бизнеса:Кабмин завершил один из этапов реформы децентрализации, утвердив перспективные планы формирования территорий громад во всех областях Украины.

Кабинет министров завершил один из этапов реформы децентрализации, утвердив перспективные планы формирования территорий громад во всех областях Украины.

Об этом написал Премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

"Сегодня мы завершили важный этап реформы децентрализации — утверждение последних трех перспективных планов — Запорожской, Львовской и Одесской областей. Сейчас мы проводим консультации относительно перспективного плана АР Крым на всех уровнях, и он будет сформирован сразу же после деоккупации полуострова", - написал он.

Кабинет министров в среду, 27 мая, одобрил перспективные планы формирования территориальных громад Запорожской, Львовской и Одесской областей. Перспективные планы были разработаны в соответствии с Законом Украины «О добровольном объединении территориальных громад» и соответствуют критериям Методики формирования способных территориальных громад и охватывают всю территорию областей.

Шмыгаль добавил, что болел за эту реформу, когда еще был вице-премьером по региональному развитию, поэтому для него лично приятно, что именно его правительство сделает этот исторический шаг.

"Утвержденные по всей территории страны перспективные планы — это двигатель изменений для отдельных громад и страны в целом. Для громад — это не только новый уровень ответственности, но и в то же время новый уровень возможностей, когда люди выбирают, как им удобнее жить, где строить школу, где открывать детсад. Модератор жизни на местном уровне - отныне местные жители, а не чиновники", - отметил Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что утвержденные перспективные планы являются лишь одной из частей реформы децентрализации, которая будет в дальнейшем внедряться.

"Сегодня мы видим результат титанической работы правительства, профильного министерства, народных депутатов, представителей местного самоуправления и простых граждан", - написал он.

Шмыгаль обратил внимание, что общество воспринимает реформу децентрализации как одну из самых понятных, прозрачных, успешных и нужных, поэтому впереди будут не менее важные решения в этом направлении.

Как сообщалось, на заседании 27 мая министры утвердили перспективные планы формирования территорий громад Запорожской, Львовской и Одесской областей.

По состоянию на январь 2020 года в Украине создано 1029 объединенных территориальных громад с населением 11,7 млн человек. Перспективными планами формирования территорий громад на тот момент было покрыто 90,3% территории страны.