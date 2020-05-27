Шмыгаль: Кабмин завершил формирование перспективных планов всех областей

Кабинет министров завершил один из этапов реформы децентрализации, утвердив перспективные планы формирования территорий громад во всех областях Украины.
Об этом написал Премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.
"Сегодня мы завершили важный этап реформы децентрализации — утверждение последних трех перспективных планов — Запорожской, Львовской и Одесской областей. Сейчас мы проводим консультации относительно перспективного плана АР Крым на всех уровнях, и он будет сформирован сразу же после деоккупации полуострова", - написал он.
Кабинет министров в среду, 27 мая, одобрил перспективные планы формирования территориальных громад Запорожской, Львовской и Одесской областей. Перспективные планы были разработаны в соответствии с Законом Украины «О добровольном объединении территориальных громад» и соответствуют критериям Методики формирования способных территориальных громад и охватывают всю территорию областей.
Шмыгаль добавил, что болел за эту реформу, когда еще был вице-премьером по региональному развитию, поэтому для него лично приятно, что именно его правительство сделает этот исторический шаг.
"Утвержденные по всей территории страны перспективные планы — это двигатель изменений для отдельных громад и страны в целом. Для громад — это не только новый уровень ответственности, но и в то же время новый уровень возможностей, когда люди выбирают, как им удобнее жить, где строить школу, где открывать детсад. Модератор жизни на местном уровне - отныне местные жители, а не чиновники", - отметил Шмыгаль.
Глава правительства добавил, что утвержденные перспективные планы являются лишь одной из частей реформы децентрализации, которая будет в дальнейшем внедряться.
"Сегодня мы видим результат титанической работы правительства, профильного министерства, народных депутатов, представителей местного самоуправления и простых граждан", - написал он.
Шмыгаль обратил внимание, что общество воспринимает реформу децентрализации как одну из самых понятных, прозрачных, успешных и нужных, поэтому впереди будут не менее важные решения в этом направлении.
Как сообщалось, на заседании 27 мая министры утвердили перспективные планы формирования территорий громад Запорожской, Львовской и Одесской областей.
По состоянию на январь 2020 года в Украине создано 1029 объединенных территориальных громад с населением 11,7 млн человек. Перспективными планами формирования территорий громад на тот момент было покрыто 90,3% территории страны.