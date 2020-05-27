Замглавы Нацбанка: в Украине спад экономики может составить 6-7%

Новости Бизнеса:В 2020 году падение экономики Украины может достичь 6-7%.

Падение экономики Украины в 2020 году может достичь 6-7%.

Об этом в интервью изданию LIGA.net заявил заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб.

"Исходя из данных по падению в первом квартале, показателей промпроизводства и транспорта в апреле, полагаю, падение может быть более серьезным, чем ожидалось. Соответственно, если переносить динамику на годовой показатель, мы уже можем говорить о 6-7% падения, а не о 5%, как было до сих пор", - сказал Сологуб.

Он отметил ряд отраслей, у которых возникли большие проблемы за время карантина.

"Транспорт, который фактически был под запретом, – там мы видим чуть ли не минус 100%. В ресторанном бизнесе чуть получше: многие компании быстро перестроились на работу по доставке, поэтому там разные цифры, где-то минус 80%, где-то – минус 50%",- отметил Сологуб.

Он добавил, что, скорее всего, восстановление будет не быстрым.

Как сообщалось, Международный валютный фонд прогнозирует падение ВВП Украины в 2020 году на 7,7%.