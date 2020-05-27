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Замглавы Нацбанка: в Украине спад экономики может составить 6-7%

Замглавы Нацбанка: в Украине спад экономики может составить 6-7%
15:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: bank.gov.ua

Новости Бизнеса:В 2020 году падение экономики Украины может достичь 6-7%.

Падение экономики Украины в 2020 году может достичь 6-7%.

Об этом в интервью изданию LIGA.net заявил заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб.

"Исходя из данных по падению в первом квартале, показателей промпроизводства и транспорта в апреле, полагаю, падение может быть более серьезным, чем ожидалось. Соответственно, если переносить динамику на годовой показатель, мы уже можем говорить о 6-7% падения, а не о 5%, как было до сих пор", - сказал Сологуб.

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Он отметил ряд отраслей, у которых возникли большие проблемы за время карантина.

"Транспорт, который фактически был под запретом, – там мы видим чуть ли не минус 100%. В ресторанном бизнесе чуть получше: многие компании быстро перестроились на работу по доставке, поэтому там разные цифры, где-то минус 80%, где-то – минус 50%",- отметил Сологуб.

Он добавил, что, скорее всего, восстановление будет не быстрым.

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Как сообщалось, Международный валютный фонд прогнозирует падение ВВП Украины в 2020 году на 7,7%.

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НБУ, Украина, Нацбанк.
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