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Четверг, 28.05.2020
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Денис Шмыгаль рассказал, что будет с коммунальными тарифами в Украине
Денис Шмыгаль рассказал, что будет с коммунальными тарифами в Украине
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Денис Шмыгаль рассказал, что будет с коммунальными тарифами в Украине

Денис Шмыгаль рассказал, что будет с коммунальными тарифами в Украине
15:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook

Новости Бизнеса:По словам премьера, тарифы на жилищно-коммунальные услуги расти не будут.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что в Украине тарифы на жилищно-коммунальные услуги расти не будут.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он сказал на традиционном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по противодействию распространению коронавируса.

Согласно сообщению, Шмыгаль заявил, что, "несмотря на слухи, коммунальные платежи расти не будут".

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Также он сообщил, что уже почти неделю государство находится на так называемом "плато": ежедневное количество тех, кто выздоровел от коронавируса, равно количеству инфицированных.

В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что людям надо разъяснять, что безопасность во время выхода из карантина остается приоритетом. Поскольку, по его словам, в некоторых странах, где быстро ослабляют ограничения, возникают новые сильные вспышки инфекции.

Как сообщалось, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец марта 2020 года сократилась на 1,2% по сравнению с февралем 2020 года – до 65,9 млрд грн.

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По состоянию на конец марта задолженность населения по оплате за природный газ составила 27,3 млрд грн, за централизованное отопление и горячую воду – 22,3 млрд грн, за управление многоквартирными домами – 4,7 млрд грн, за централизованную поставку холодной воды и водоотвод – 5,0 млрд грн, за вывоз бытовых отходов – 0,9 млрд грн, за поставку электроэнергии – 5,7 млрд грн.

В марте население страны уплатило за жилищно-коммунальные услуги 16,3 млрд грн (104% начисленных за этот период сумм).

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Украина, ЖКХ, Тарифы, Кабмин.
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