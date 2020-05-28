Возобновление полетов: в МАУ назвали вероятную дату

Новости Бизнеса:Начать выполнение дальнемагистральных рейсов в МАУ планируют ориентировочно с апреля 2021 года.

Украинсккая авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) начала подготовку к реализации бизнес-стратегии, направленной на возобновление полетов после карантина, введенного в Украине из-за пандемии коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, планы по рестарту работы компании рассчитаны с учетом оптимистического сценария по снятию ограничений на свободный выезд/въезд из/в Украину с 15 июня 2020 года как украинцев, так и иностранцев. МАУ прогнозирует, что после восстановления операционной деятельности пассажиропоток авиакомпании сократится примерно на 46% – до 1,9 млн пассажиров (из которых 0,986 млн уже перевезено с начала 2020 года до локдауна).

При этом на начальном этапе рестарта – до апреля 2021 года – перевозчик планирует выполнять международные среднемагистральные point-to-point рейсы, способные демонстрировать высокую загрузку без поддержки транзита, а также возобновить внутренние рейсы. На втором этапе – после нормализации трафика – восстановить минимальную международную сеть. Выполнение дальнемагистральных рейсов возможно после организации ключевых фидерных маршрутов – ориентировочно с апреля 2021 года.

Как отмечают в пресс-службе, в начале возобновления полетов в расписании МАУ планируется задействовать до 14 воздушных судов с последующим увеличением до 28 самолетов. Дальнемагистральный флот МАУ будет сокращен, исходя из потребностей первого этапа восстановления. В дальнейшем будет приниматься решение о необходимости расширения парка широкофюзеляжных самолетов с учетом наличия трафика и в зависимости от изменений конъюнктуры рынка – падение спроса на самолеты такого типа.

Кроме того, для эффективной работы на измененном после пандемии авиарынке МАУ вводит ряд изменений по базовому продукту. В частности, авиакомпания планирует упростить тарифную политику, уменьшить емкость салонов бизнес-класса, увеличить долю прямых продаж через сайт, а также внедрить на сайте сервис полного цикла, позволяюшего пассажирам самостоятельно вносить изменения в бронирование.

Целевая модель авиакомпании – увеличить утилизацию флота и снизить удельные затраты, сохранив при этом значительный транзитный потенциал.

"В связи с введением 17 марта ограничительных мер на регулярные пассажирские авиаперевозки, работа МАУ была практически остановлена, – отметил президент МАУ Евгений Дыхне. – Сейчас менеджмент компании предпринимает все возможные меры по сокращению расходов и генерированию доходов от разовых рейсов. Наша цель – сохранить компанию и ключевой персонал, в частности – летный. К большому нашему сожалению, существенное снижение объемов деятельности авиакомпании повлекло вынужденное сокращение 900 высокопрофессиональных сотрудников МАУ".

Как сообщалось, ранее Государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") опубликовало планы зарубежных стран с восстановления регулярного авиасообщения.