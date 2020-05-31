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За неделю ослабления карантина в Украине подорожал фастфуд

За неделю ослабления карантина в Украине подорожал фастфуд
09:29 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:В Украине цены на блюда заведений быстрого питания несколько выросли.

Стоимость доставки из ресторанов за неделю с 22 по 28 мая в Украине почти не изменились, тогда как цены на блюда заведений быстрого питания несколько выросли.

Об этом говорится в экономическом обзоре недели от НБУ.

"Стоимость доставки из заведений общественного питания практически не изменилась. Зато повысились цены на блюда из заведений быстрого питания, что объясняется возобновлением спроса на этот вид услуг, ростом производственных затрат и компенсацией убытков, причиненных карантином", - говорится в обзоре.

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При этом указано, что в течение недели цены на продукты питания в среднем не изменились. "В частности, подорожание изделий из муки и фруктов было компенсировано снижением цен на свинину, овощи и шоколад", - добавили в НБУ.

В течение недели снижались цены на лекарства и отдельные медицинские товары. "Цены на лекарства дальше умеренно снижались под влиянием рыночных факторов, в частности стабильной ситуации на валютном рынке. Розничные цены на медицинские маски практически не изменились за неделю", - сообщили в Нацбанке.

Также указано, что цены на бензин и дизельное топливо практически не изменились. Исключением был автомобильный газ, цены на который растут под влиянием увеличения спроса и сокращения запасов. Также перемещение украинцев автомобилями быстро увеличивалось после ослабления карантина.

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Добавим, с 22 мая в Украине перешли ко второму этапу ослабления карантина. В целом карантинные меры продлены до 22 июня, введены они были с 12 марта на фоне распространения коронавируса.

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Украина, Цены, Финансы.
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